Marta Wierzbicka to aktorka, która znana jest z ról w takich produkcjach jak "Szpital św. Anny", "Pan T." oraz "Tradycja". Fani mogą dowiedzieć się, co dzieje się w życiu prywatnym aktorki z jej Instagrama, na którym zrobiło się poważnie. Marta Wierzbicka przekazała na Instagramie, że jest obecnie w trakcie leczenia. Gwiazda serialu "Na Wspólnej" opisała też, że ma za sobą wiele wizyt u lekarzy, którzy początkowo nie rozpoznali poważnego schorzenia.

Marta Wierzbicka wprost o chorobie. Ujawniła, z czym się zmaga

Aktorka zdradziła, że kilka tygodni temu usłyszała diagnozę insulinooporności. To zaburzenie metaboliczne polegające na obniżonej wrażliwości komórek na insulinę, które może objawiać się m.in. podwyższonym poziomem glukozy, chronicznym zmęczeniem czy trudnościami w zrzuceniu wagi. - Mam insulinooporność, mogłoby się to wydawać mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę moją wagę, bo insulinooporność często kojarzy się z nadwagą, szczególnie brzuszną. Byłam u wielu lekarzy i nikt mi na to nie zwrócił uwagi, nikt mi nawet nie badał poziomu cukru, glukozy - wyznała.

Wierzbicka przyznała też, że pozostaje pod opieką specjalistów i wdrożyła zmiany w stylu życia. - Aktualnie jestem w trakcie leczenia, muszę zmienić swoje nawyki żywieniowe - dodała gwiazda "Na Wspólnej". Obecnie stawia na dietę bogatszą w białko, warzywa oraz zdrowe tłuszcze.

Marta Wierzbicka ujawniła pierwsze objawy choroby

Gwiazda od dłuższego czasu zauważała niepokojące sygnały ze strony organizmu. Obserwujący aktorki zaczęli zatem dopytywać o szczegóły choroby. Pod opublikowanym nagraniem odpowiadała fanom i w jednym z komentarzy wskazała objawy, które u siebie zaobserwowała. "Wypryski, zmęczenie, nieregularne cykle i strasznie mnie do słodkiego ciągnęło" - wyjawiła Marta Wierzbicka, uspokajając ciekawość fanów. Przyznała też, że codziennie sięgała po duże ilości słodkich napojów gazowanych.