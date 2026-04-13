Książulo to jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, który zasłynął z odwiedzania lokali gastronomicznych w całym kraju. W swoich materiałach sprawdza zarówno modne restauracje, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Nie tak dawno ocenił lokal z kebabami, a podczas jedzenia odkrył przykrą niespodziankę. - Ojoj… mamy włosika - komentował. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. 12 kwietnia na jego kanale na platformie YouTube ukazał się nowy test lokalu, zatytułowany "Magda Gessler powinna tu wrócić i zrobić porządek kurde blaszka". Jak ocenił menu po metamorfozie znanej restauratorki?

Książulo odwiedził lokal "To i to i jeszcze to" we Wrocławiu. Pod koniec 2025 roku Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę tej restauracji. Już od samego początku youtuber nie krył zawodu. Wszystko przez czas oczekiwania na potrawy, który wyniósł ponad półtorej godziny. Jedzenie również nie zachwyciło Książula. Youtuber skrytykował pizzę, zwracając szczególną uwagę na jakość użytego salami. Jego zdaniem już na pierwszy rzut oka było widać, że to bardzo budżetowy produkt.

- Słabizna - usłyszeli widzowie. Makaron aglio olio również rozczarował Książula. - Olejowane kluchy. Nie smakuje to niczym - mówił. Najwięcej krytyki zgarnęła jednak rolada z kluskami. - Obrzydlistwo. To jest podeszwa. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Obrzydliwie to wygląda, ja tego nie chcę - skwitował.

Magda Gessler o wrocławskim lokalu po "Kuchennych rewolucjach". Miała uwagi

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Magda Gessler również miała pewne zastrzeżenia do funkcjonowania lokalu po przeprowadzonej rewolucji. - Co Ty wyprawiasz człowieku? Żadne pieczywo tostowe pod francuskie ratatouille! (...) Pomidorowa bardzo dobra, a kasza jest sknocona! Dlaczego nie doprawiasz? - komentowała restauratorka. Poprosiła pracowników o większe zaangażowanie i dopracowanie każdego detalu. - Teraz trzeba się naprawdę przyłożyć! - radziła Magda Gessler we wrocławskim lokalu.