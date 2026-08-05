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Dobrosz-Oracz pochwaliła się siostrą. Wszyscy zwrócili uwagę na jedno. "Klony"

Justyna Dobrosz-Oracz na co dzień chroni swoją prywatność i rzadko pokazuje rodzinę w mediach społecznościowych. Ostatnio zrobiła wyjątek, publikując wspólne zdjęcie z siostrą. Internauci od razu zwrócili uwagę na ich uderzające podobieństwo.
Justyna Dobrosz-Oracz z siostrą - zdjęcie ilustracyjne
@justynadobroszoracz/Instagram.com

Siostra Justyny Dobrosz-Oracz ma na swoim koncie sukcesy taneczne i niedawno dopisała do nich kolejne ważne osiągnięcie. W kwietniu dziennikarka Telewizji Polskiej postanowiła osobiście kibicować jej podczas zawodów w Warszawie, a po wydarzeniu opublikowała wspólne zdjęcie. To wywołało spore emocje wśród obserwatorów.

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Justyna Dobrosz-Oracz pokazała siostrę. Internauci nie kryją zachwytu

"Moja siostra - mistrzyni parkietu" - napisała w nowym poście Dobrosz-Oracz, publikując selfie z tancerką. Dziennikarka oznaczyła przy tym profil grupy tanecznej, której członkinią jest właśnie jej siostra. Jak możemy się z niego dowiedzieć, to utytułowana formacja, która ma na koncie wiele wyróżnień oraz udział w turniejach zarówno w Polsce, jak i za granicą. 11 kwietnia Dobrosz-Oracz kibicowała siostrze podczas Mistrzostw Świata WADF organizowanych w Warszawie. Panie z grupy zdobyły tego wieczoru pierwsze miejsce!

W komentarzach prędko pojawiło się wiele wpisów od obserwatorów dziennikarki. Zwrócili oni przede wszystkim uwagę na to, że wraz z siostrą są do siebie bardzo podobne. "Piękne panie", "Jak bliźniaczki", "Podobne dziewczyny!", "Klony! Pozdrowienia dla obu pań", "Śliczne" - komentowali chętnie internauci.

 

Tak Justyna Dobrosz-Oracz poznała się z mężem. "Już wtedy wiedziałam, że będziemy razem"

Choć Dobrosz-Oracz rzadko mówi o swojej rodzinie w mediach, wiemy, że od lat jest w szczęśliwym małżeństwie z Pawłem Oraczem. Para miała się poznać jeszcze w wieku 18 lat, gdy mężczyzna przyjaźnił się z chłopakiem siostry dziennikarki. Po latach zrodziło się między nimi prawdziwe uczucie. 

"Paweł wysłał do mnie list. Pierwszy i jedyny! Ale wbił mnie w fotel. Już wtedy wiedziałam, że będziemy razem" - wyznała Dobrosz-Oracz w wywiadzie dla magazynu "Pani". Dziennikarka studiowała wtedy w Warszawie, podczas gdy jej ukochany przebywał we Wrocławiu. To właśnie dla przyszłej żony, Oracz przybył ostatecznie do stolicy. Więcej przeczytacie w artykule: "Dobrosz-Oracz dodała zdjęcie z wesela. Tak się wystroiła".

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