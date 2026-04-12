Alicja Szemplińska wywalczyła miejsce reprezentantki Polski na tegorocznej Eurowizji, zwyciężając w preselekcjach i zostawiając w tyle m.in. Piotra Pręgowskiego, Anastazję Maciąg oraz Staśka Kukulskirgo. Obecnie skupia się na intensywnych przygotowaniach do występu. Wiemy, że wokalistka w Holandii starła się z dziennikarzem, który nie polubił jej utworu "Pray". O co poszło?

Alicja Szemplińska i napięcie podczas wywiadu. To powiedziała

Podczas eurowizyjnego pre-party w Amsterdamie Alicja Szemplińska zaprezentowała swój utwór "Pray" i udzieliła kilku wywiadów. Najwięcej emocji wzbudziła rozmowa z dziennikarzem Wiwibloggs - wcześniej nie był on w pełni przekonany do jej piosenki, co nie umknęło uwadze artystki. - Musimy porozmawiać o utworze "Pray" - przekazał prowadzący.

Alicja Szemplińska od razu podchwyciła temat i zareagowała z dystansem. - O tak, musimy porozmawiać, kochanie. Słyszałam, że nie podobała ci się moja piosenka - powiedziała z pewnością siebie. Rozmówca przyznał, że problem nie dotyczył całości utworu, a jednego konkretnego elementu. - Nie. Uwielbiam zwrotki… dla mnie chodzi o rap. A podczas krajowych eliminacji to właśnie on sprawił, że coś się zepsuło - powiedział dziennikarz. Po tej wymianie zdań artystka zdecydowała się wyjaśnić, co chciała przekazać w swojej piosence i opowiedziała o jej prawdziwym znaczeniu.

Alicja Szemplińska oceniona przed Zapendowską. Była surowa?

Umiejętności wokalne Szemplińskiej są obecnie komentowane przez wielu ekspertów. Głos w sprawie tegorocznej reprezentantki Polski zabrała Elżbieta Zapendowska. Była jurorka "Must Be The Music" przyznała, że spośród przesłuchanych propozycji to właśnie Alicja Szemplińska zrobiła na niej najlepsze wrażenie. - Jakieś dwa tygodnie temu bardzo pobieżnie po fragmencie słuchałam tych utworów i wtedy Szemplińska chyba podobała mi się najbardziej. To chyba dobry wybór. Ja jej za bardzo nie znam - przekazała Zapendowska Plejadzie.

Ekspertka zaznaczyła też, że pamięta artystkę sprzed lat i dostrzega w niej potencjał. - Pamiętam ją z tych preeliminacji sprzed lat i potem już jej nigdy nie słyszałam. Wiem, że jest dość interesująca wizualnie i ma kawał głosu, dobrze brzmiącego, jest charakterystyczna. Może coś wywojuje - wyznała ekspertka od emisji głosu.