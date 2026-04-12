11 kwietnia zespół Zakopower dał koncert w Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez fundację ojca Tadeusza Rydzyka. Koncert zgromadził wielu fanów z różnych zakątków kraju. Przygotowania trwały już dużo wcześniej, a bilety zostały wyprzedane. Uczestnicy wydarzenia połączyli udział w koncercie ze zwiedzaniem Torunia.

Zobacz wideo Doda zabrała głos w sprawie kolejnego rozwodu Wiśniewskiego

Koncert Zakopower cieszył się sporym zainteresowaniem. Do Torunia zjeżdżały całe autokary

Toruński koncert Zakopower cieszył się dużym zainteresowaniem. Wielu uczestników wydarzenia połączyło udział w koncercie z wycieczką po mieście. Do Torunia zjeżdżały całe autokary turystów. Dziennikarze "Faktu" rozmawiali na miejscu z uczestnikami koncertu. - Wpadliśmy na leczo, a na miejscu spotkaliśmy już spore grupy. Na parkingu stały dwa autokary. Byłam zdziwiona, że przyjechały tak wcześnie. Chwilę porozmawiałam z grupą, która również zaszła do baru. Okazało się, że przybyli na zorganizowane wycieczki. W ich programie było zwiedzanie miasta i muzeum, no a później [szli -red.] na koncert Zakopower - relacjonowała mieszkanka Torunia, pani Anna.

Zakopower zagrał u Rydzyka. "To faktycznie jakiś szał"

Z dziennikarzami obecnymi na miejscu porozmawiał także pan Piotr. W koncercie wzięła udział jego babcia. Okazuje się, że przygotowania do koncertu były z dużym wyprzedzeniem. Kobieta zadbała także o specjalną stylizację na wieczór. - Wcześniej kupiła specjalnie garsonkę i korale. To faktycznie jakiś szał, a głównie dlatego, że bilety nie są drogie. Babcia tam idzie z koleżankami ze swojego kółka różańcowego. Razem z księdzem, który to prowadzi. Generalnie oni się tak razem trzymają, jeżdżą na pielgrzymki. Wcześniej w tym muzeum byli na jakimś koncercie operetkowym albo operze - relacjonował pan Piotr. Z rozmów z uczestnikami koncertu wynikało, że zakupili bilety dużo wcześniej. Wielu gości wynajęło też hotel w Toruniu, żeby móc zostać na noc po koncercie. Pierwsi fani zespołu pojawili się na miejscu koncertu już koło godziny 18:00. Wszystkie bilety zostały wyprzedane.