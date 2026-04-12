Tajner mówi o powodach rozwodu z Wiśniewskim. "Miał duże kłopoty"

W ostatnich tygodniach dużo mówi się o Michale Wiśniewskim, który potwierdził, że rozwodzi się ze swoją piątą żoną, Polą Wiśniewską. Teraz głos zabrała czwarta była żona wokalisty, Dominika Tajner. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o przyczynie rozwodu z liderem grupy Ich Troje.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda zabrała głos w sprawie rozwodu Wiśniewskiego

Tajner wspomina rozwód z Wiśniewskim. "On chciał dziecko, a ja nie"

Michał Wiśniewski poślubił córkę Apoloniusza Tajnera 30 czerwca 2012 roku. Po siedmiu latach małżeństwa Dominika Tajner poinformowała, że jej mąż złożył pozew rozwodowy. W rozmowie ze Światem Gwiazd po latach postanowiła opowiedzieć o powodach rozstania. - Wiesz co, ja myślę, że dużo tego było. Nie wiem, czy jest taka jednoznaczna odpowiedź. Myślę, że on chciał dziecko, a ja nie, bo uważałam, że on ma czworo dzieci, ja mam syna, czyli piątka. Michał miał duże kłopoty. Jak niektórzy pisali, że "dla hajsu" z nim byłam, to było wręcz odwrotnie. Zresztą Michał to podkreśla, że to był bardzo trudny czas w jego życiu. Ja uważam, że dzieci też trzeba wychować, wykształcić. Ja zajmowałam się menedżmentem, kurczę, no gdzie przestrzeń na małe dziecko. Ja już i tak niosłam za dużo - powiedziała Dominika Tajner.

Tak zareagowała Tajner na pozew rozwodowy od męża. "Mnie się przelało"

W dalszej części rozmowy Dominika Tajner wyznała, że w tamtym czasie małżonkowie zmagali się z uzależnieniami. Sama wspomniała o nadużywaniu środków nasennych. - Gdzieś tam było to uzależnienie. Ja sama zaczęłam być uzależniona od leków nasennych, co mi później wyszło. (...) Dopiero później do tego doszłam, ale żeby zasnąć… już naprawdę poziom stresu był tak duży… za ciężki plecak. (...). Potem rzeczywiście był ten "Taniec z Gwiazdami" i mieliśmy zawiesić broń, jak to się mówi, i nagle przyszedł pozew rozwodowy - powiedziała Tajner. Celebrytka wspomniała też o emocjonalnej reakcji, gdy otrzymała pozew rozwodowy od męża. - Mnie się przelało. Pierwszy raz w życiu zrobiłam coś, czego trochę żałuję. Pamiętam, że wtedy na Facebooku napisałam, że mój mąż złożył pozew rozwodowy, ale wiesz, dlaczego ja to zrobiłam? Bo ja już chciałam, żeby świat się dowiedział. Ja już byłam zmęczona kłamaniem, uśmiechaniem się, że jest wszystko dobrze, jak w domu już było tak bardzo źle - dodała.