Internautka zapytała Polę Wiśniewską o rozwód. Błyskawiczna reakcja

Pola Wiśniewska 11 kwietnia zdecydowała się na zorganizowanie serii pytań i odpowiedzi na Instagramie. Pośród pytań internautów znalazły się też te dotyczące rozwodu z Michałem Wiśniewskim. Żona wokalisty postanowiła zareagować i dała jasny komunikat.

Internauci dopytują Polę Wiśniewską o rozwód. "Tak, to prawda..."

Internauci postanowili wykorzystać okazję i dopytać o medialne doniesienia dotyczące rozwodu Poli i Michała Wiśniewskich. "Czy to prawda, że się państwo rozwodzicie? Czy to tylko medialne plotki?" - dopytywali. Pola Wiśniewska zdecydowała się na to zareagować. Jednocześnie zapowiedziała, czego nie będzie komentowała.

"Tak, to prawda. Nie pytajcie mnie, proszę, o to, czy się wyprowadziliśmy, gdzie będziemy mieszkać, jaki był powód rozstania itd. Na te pytania nie będę odpowiadać" - odpowiedziała, ucinając temat.

Pola Wiśniewska odniosła się do oświadczenia Michała Wiśniewskiego

Już wcześniej Pola Wiśniewska opublikowała wpis, w którym odnosiła się do oświadczenia swojego męża dotyczącego rozwodu. Żona piosenkarza podkreśliła, że ze względu na dobro swoich dzieci nie zamierza jednak ujawniać powodów rozstania. "Oświadczenie mojego męża wyraża jego punkt widzenia. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły ze względu zarówno na młodsze, jak i starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego nagrania. To dla nas naprawdę trudne. W tej chwili najważniejsze jest dla mnie dobro dzieci i zachowanie spokoju w tym okresie, dlatego to jedyne oświadczenie w tej sprawie" - napisała wówczas Pola Wiśniewska na InstaStories.

Dodajmy, że Michał Wiśniewski poznał swoją ówczesną żonę w 2019 roku. Wokalista oświadczył się w grudniu 2019 roku, a w marcu 2020 roku odbył się ślub. Ze względu na pandemię COVID-19 wesele wraz z odnowieniem przysięgi małżeńskiej odbyło się jednak dwa lata później. Para doczekała się dwóch synów: Falco Amadeusa, który urodził się w styczniu 2021 roku oraz Noela Cloe urodzonego w maju 2023 roku.