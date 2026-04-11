Ola Nowak w tym roku nie pojawiła się na Coachelli, ale postanowiła wrócić wspomnieniami do swojego wcześniejszego wyjazdu. W jednej z rolek na Instagramie podsumowała wszystkie koszty związane z festiwalem i zdradziła, ile naprawdę trzeba wydać na taką wyprawę. Influencerka, którą obserwuje już ponad 1,5 miliona fanów, nie owijała w bawełnę i pokazała konkrety.

"Jak myślicie, ile kosztuje trzydniowy wyjazd na Coachellę? Cenę znajdziecie na końcu. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych cenach - dużo czy jednak warto?" - zapytała Nowak na Instagramie. Jej podróż nie należała do budżetowych. Sama podróż do Stanów Zjednoczonych potrafi być bardzo droga. Dowiedzieliśmy się z rolki, że za lot z Warszawy do Los Angeles zapłaciła 3000 zł, taksówka do Palm Springs wyniosła ją 1000 zł, nocleg w hotelach partnerskich wyniósł ją 8000 zł za trzy noce, transport na sam teren festiwalu kosztował 600 zł za trzy dni, sam zwykły pakiet festiwalowy kosztował 2500 zł, a wersja VIP - 5200 zł. Na jedzenie i picie na terenie wydarzenia wydawała ok. 1000 zł dziennie. Podsumowała, że na całą atrakcję przeznaczyła ok. 19 tysięcy złotych.

Rolka od razu zdobyła mnóstwo komentarzy. "Kiedyś o tym marzyłam, ale teraz to zapomnij", "A ludzie narzekają na ceny Openera, swoją drogą nie spodziewałem się tak drogich noclegów", "Chore koszty" - czytamy pod rolką.

Coachella 2026. Jak festiwal wygląda w tym roku?

Coachella Valley Music and Arts Festival właśnie startuje, przyciągając do Kalifornii tłumy fanów i największe gwiazdy. W 2026 roku wydarzenie odbywa się w dwóch turach: od 10 do 12 kwietnia oraz od 17 do 19 kwietnia. To nie tylko koncerty, ale też moda, sztuka i popkultura, które razem tworzą wyjątkową atmosferę.

Wśród głównych gwiazd tegorocznej edycji znaleźli się Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G oraz Anyma. Na liście wykonawców nie zabrakło też takich nazwisk jak: The Strokes, Jack White, Nine Inch Nails, David Byrne, Iggy Pop, Young Thug, Addison Rae, Sexyy Red, Teddy Swims oraz Moby.