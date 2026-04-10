W ostatnim czasie Julia Wieniawa i Maffashion bardzo się do siebie zbliżyły i chętnie spędzają razem czas. Tak też było w czwartek, 9 kwietnia. Julia Wieniawa zaprosiła bowiem Maffashion i kosmetolożkę gwiazd, Ewę Olczak-Dziadolkę, do swojego domku w lesie. Maffashion wszystko uwieczniła na zdjęciach i nagraniach, dzięki czemu wiemy, co tam się działo.

Zobacz wideo Julia Wieniawa ćwiczy u boku Stefano Terrazzino. Tak szaleli na sali treningowej

Najpierw Maffashion pokazała, jak wraz z Ewą Olczak-Dziadolką wybrały się do marketu na zakupy. Kupiły wino, paczkę czipsów, duży ręcznik papierowy i rolkę do ubrań. Zakupy podpisały słowami "Zestaw prezentowy". Najwyraźniej nie chciały odwiedzać znanej koleżanki z pustymi rękami.

Na kolejnych nagraniach na InstaStories Julii Kuczyńskiej widzimy, że impreza szybko się rozkręciła. Ewa paradowała w szlafroku, Maffashion w krótkich szortach, a Julia Wieniawa wskoczyła w bikini. Dziewczyny wyginały się przed dużym lustrem, tańcząc do utworu Britney Spears. Chwilę później wybrały się do sauny. To jednak nie był koniec atrakcji, bo Maff zafundowała sobie również krioterapię w wielkiej wannie pełnej zimnej wody.

Następnego dnia w leśnym domku Wieniawy też się działo. Widać było tańczącą w dresie Wieniawę. "Poczekaj do końca i daj se kawę" - czytamy w opisie na nagraniu. Kolejny kadr uwiecznił moment, w którym gwiazda "dała se" kawę, a dokładnie wysypała ją na podłogę. Podejrzewamy, że śmiechom nie było końca.

Julia Wieniawa kupiła dom w lesie. Jedno pomieszczenie zaskakuje

Przypomnijmy, że swój leśny dom Julia Wieniawa kupiła w 2025 roku. Pochwaliła się tym faktem w podcaście u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. - Mam teraz nowy dom w lesie, w którym będę siedzieć długo, bo też zrobiłam sobie studio muzyczne. (…) To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy - opowiadała.

Z kolei na tiktokowym profilu pokazała jedno z pomieszeń, które robiło wrażenie. Widać było, że jej leśny dom ma mnóstwo okien, przez które w słoneczne dni wpada kojące światło. W salonie piosenkarka postawiła gigantyczną kanapę. Całe wnętrze utrzymane jest w jasnych, naturalnych odcieniach - dominuje drewno, beże i zgaszona zieleń, co dodatkowo podkreśla związek przestrzeni z otaczającym ją lasem. Julia Wieniawa pokazała też stylową łazienkę. Zdjęcia znajdziecie TUTAJ.