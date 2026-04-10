Matylda Damięcka spełnia się jako aktorka, piosenkarka, a ponadto tworzy nietuzinkowe i dające do myślenia grafiki. Artystka dzieli się nimi w mediach społecznościowych, by komentować aktualne wydarzenia m.in. polityczne i społeczne. Nie mogło więc zabraknąć ilustracji dotyczących 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej, która przypada na 10 kwietnia. Obrazy Damięckiej poruszyły internautów.

Matylda Damięcka o obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej

Co roku 10 kwietnia w Warszawie pod Pałacem Prezydenckim oraz na placu Piłsudskiego, gdzie znajduje się pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odbywają się obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wydarzenia od lat przyciągają tłumy i często wiążą się z manifestacjami i protestami (warto nadmienić, że w tym roku dostęp do pomnika mają tylko "osoby z listy").

Matylda Damięcka na Facebooku i na Instagramie zamieściła grafiki, które odnoszą się do tego, jak Polki i Polacy podchodzą do obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Graficzka miała gorzkie przemyślenia. "Dwa wraki szaleństwa. Samolotu i społeczeństwa" - napisała czerwonym fontem na jednej z grafik. Kolejna ma formę komiksu, na co wskazują dymki, w których umieszczono teksty wypowiadane przez bohaterów ilustracji. "Zawracamy" - czytamy na chmurce dołączonej do samolotu. Z kolei u dołu zamieszczono kolejne dymki, które prawdopodobnie ilustrują komentarze niezadowolonego społeczeństwa, takie jak: "Co za dzbany", "Polska dyplomacja..." "Co za wstyd", "Ja bym lądował".

Internauci reagują na grafiki Matyldy Damięckiej

Pod grafiką zamieszczoną na oficjalnym fanpage'u Damięckiej pojawiło się wiele komentarzy (niektóre z komentarzy zamieściła sama Damięcka, załączając w nich swoje inne grafiki na temat tragedii smoleńskiej). Komentujący nie mieli wątpliwości, że prace 40-latki są niezwykle poruszające i trafnie oddają charakter rocznicy. "Genialne", "Pięknie powiedziane i strasznie smutne, bo prawdziwe", "Jak zawsze trafne do bólu", "Jakie to prawdziwe i jak zawsze w samo sedno", "Co za wyczucie..." - pisali.