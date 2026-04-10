Tak Damięcka podsumowała rocznicę katastrofy smoleńskiej. "Trafne do bólu"

Matylda Damięcka 10 kwietnia opublikowała serię grafik dotyczących obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jej prace wywołały poruszenie.
Matylda Damięcka spełnia się jako aktorka, piosenkarka, a ponadto tworzy nietuzinkowe i dające do myślenia grafiki. Artystka dzieli się nimi w mediach społecznościowych, by komentować aktualne wydarzenia m.in. polityczne i społeczne. Nie mogło więc zabraknąć ilustracji dotyczących 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej, która przypada na 10 kwietnia. Obrazy Damięckiej poruszyły internautów. 

Co roku 10 kwietnia w Warszawie pod Pałacem Prezydenckim oraz na placu Piłsudskiego, gdzie znajduje się pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odbywają się obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wydarzenia od lat przyciągają tłumy i często wiążą się z manifestacjami i protestami (warto nadmienić, że w tym roku dostęp do pomnika mają tylko "osoby z listy"). 

Matylda Damięcka na Facebooku i na Instagramie zamieściła grafiki, które odnoszą się do tego, jak Polki i Polacy podchodzą do obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Graficzka miała gorzkie przemyślenia. "Dwa wraki szaleństwa. Samolotu i społeczeństwa" - napisała czerwonym fontem na jednej z grafik. Kolejna ma formę komiksu, na co wskazują dymki, w których umieszczono teksty wypowiadane przez bohaterów ilustracji. "Zawracamy" - czytamy na chmurce dołączonej do samolotu. Z kolei u dołu zamieszczono kolejne dymki, które prawdopodobnie ilustrują komentarze niezadowolonego społeczeństwa, takie jak: "Co za dzbany", "Polska dyplomacja..." "Co za wstyd", "Ja bym lądował".

Pod grafiką zamieszczoną na oficjalnym fanpage'u Damięckiej pojawiło się wiele komentarzy (niektóre z komentarzy zamieściła sama Damięcka, załączając w nich swoje inne grafiki na temat tragedii smoleńskiej). Komentujący nie mieli wątpliwości, że prace 40-latki są niezwykle poruszające i trafnie oddają charakter rocznicy. "Genialne", "Pięknie powiedziane i strasznie smutne, bo prawdziwe", "Jak zawsze trafne do bólu", "Jakie to prawdziwe i jak zawsze w samo sedno", "Co za wyczucie..." - pisali. 

