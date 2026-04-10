W piątek, 10 kwietnia, media obiegła smutna wiadomość o śmierci 49-letniego Jacka Magiery, asystenta selekcjonera reprezentacji Polski. Według informacji Radia Wrocław, przyczyną jego śmierci było zatrzymanie krążenia podczas treningu biegowego. Pomimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu nie udało się go uratować.

Znani żegnają Magierę. Padły poruszające słowa

Wiadomość o śmierci Jacka Magiery wstrząsnęła środowiskiem piłkarskim. Nic więc dziwnego, że głos zabrał Robert Lewandowski, który opublikował czarno-białe zdjęcie w towarzystwie trenera i napisał kilka słów na platformie "X". "Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" - czytamy.

Jakub Rzeźniczak również opublikował wpis w mediach społecznościowych. Wrzucił kilka zdjęć z Jackiem Magierą i dodał poruszający wpis, w którym go pożegnał. "Żegnaj, Jacek, przyjacielu, trenerze, mentorze. Brakuje mi słów, by opisać smutek… Tak dobry człowiek. Życie nie jest sprawiedliwe... Wyrazy współczucia dla rodziny i wszystkich bliskich" - napisał.

Karol Nawrocki również dodał zarówno zdjęcia, jak i wpis. "Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci trenera Jacka Magiery. Żegnaj, Polska Ci dziękuje" - napisał krótko. Pod jego wpisem można zauważyć również komentarz Jerzego Dudka. "Wyjątkowo dobry trener i człowiek. Zasługuje na wyróżnienie i odznaczenie" - czytamy.

Fani piłki nożnej wstrząśnięci. Swój żal wyrazili w komentarzach

Nie tylko znani sportowcy czy prezydent postanowili zabrać głos po śmierci Jacka Magiery. Ta wiadomość poruszyła bowiem również fanów piłki nożnej, którzy w komentarzach pod wyżej wspomnianymi postami postanowili wyrazić swój żal.

"Nie mogę uwierzyć…"; "Za wcześnie...", " Szok", "Tragedia", "Ogromny szok. Dopiero co razem byliście na zgrupowaniu w Wawrze, dopiero co opowiadał na vlogu o swojej ulubionej książce… to jest niemożliwe", "Codzienność, która wydaje się pewna, do czasu, aż przypomni, jak bardzo jest ulotna. Na chwilę uświadamiamy sobie, jak kruche jest wszystko. Wyrazy współczucia" - pisali.