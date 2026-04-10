Doda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Piosenkarka ma bardzo napięty grafik. Nie tak dawno promowała swój dokument, a 9 kwietnia wystąpiła na gali On Air Music Awards 2026 z piosenką "Pamiętnik". Po występie w sieci nie zabrakło pozytywnych komentarzy. "Pięknie zaśpiewała", "Wow, jaki występ", "Uwielbiam", "Świetna piosenka" - pisali. Jak się okazuje, podczas prób do występu Doda zmierzyła się z niewielkim problemem technicznym.

Doda pokazała nagranie z próby. "Trzeba być przygotowanym na wszystko"

Podczas próby do występu wokalistka miała problem z odsłuchem, który odpiął się od kabla. Całą sytuację zaprezentowała na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. "Na scenie zdarzają się różne rzeczy i trzeba być przygotowanym na wszystko. Czasami jak poniesie chwila, odsłuch odpina się od kabla i ląduje na scenie wraz z całym twoim rytmem i tonacją" - czytamy w opisie filmu.

Doda szybko poradziła sobie z trudną sytuacją. "Co robić? Od razu wyjmij jedno ucho i patrz na bębniarza, bo na wykonie na żywo pan inspicjent Ci już nie pomoże. Usłyszelibyście, że coś jest nie tak?" - skwitowała w mediach społecznościowych. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. "Ty jesteś uzdolniona, nie tylko wokalnie, ale i instrumentalnie, więc nie każdy wokalista to zrobi", "I to jest profesjonalizm" - pisali internauci.

Doda o karierze początkujących wokalistów. "Jest dużo łatwiej niż tym starszym"

Podczas gali On Air Music Awards 2026 nasz dziennikarz Marcin Wolniak porozmawiał z Dodą o młodych artystach. Jej zdaniem początkujący wokaliści wcale nie mają trudności w tym, aby ich utwory zostały dostrzeżone przez radiostacje. - Wręcz przeciwnie. Teraz młodym wykonawcom jest dużo łatwiej niż tym starszym, którzy są już przysłowiowymi dinozaurami, którym jest dużo ciężej - zaczęła Doda. - Jednak te nowoczesne brzmienia szybciej trafiają do gustów radiostacji, gdyż są tymi tiktokowymi, które rządzą rozgłośniami. Ale to dobrze, bo odwróciła się sprawiedliwość, kiedyś było zupełnie inaczej