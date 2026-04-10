Niespodziewany incydent na próbie Dody. "Trzeba być przygotowanym na..."

9 kwietnia Doda zaprezentowała się na gali On Air Music Awards 2026. Podczas próby do występu doszło do zaskakującego incydentu. Wokalistka szybko opanowała sytuację.
Co za sceny na próbie do występu Dody. 'Trzeba być przygotowanym na...' / Fot. KAPIF / Facebook / Doda

Doda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Piosenkarka ma bardzo napięty grafik. Nie tak dawno promowała swój dokument, a 9 kwietnia wystąpiła na gali On Air Music Awards 2026 z piosenką "Pamiętnik". Po występie w sieci nie zabrakło pozytywnych komentarzy. "Pięknie zaśpiewała", "Wow, jaki występ", "Uwielbiam", "Świetna piosenka" - pisali. Jak się okazuje, podczas prób do występu Doda zmierzyła się z niewielkim problemem technicznym. 

Doda pokazała nagranie z próby. "Trzeba być przygotowanym na wszystko"

Podczas próby do występu wokalistka miała problem z odsłuchem, który odpiął się od kabla. Całą sytuację zaprezentowała na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. "Na scenie zdarzają się różne rzeczy i trzeba być przygotowanym na wszystko. Czasami jak poniesie chwila, odsłuch odpina się od kabla i ląduje na scenie wraz z całym twoim rytmem i tonacją" - czytamy w opisie filmu.

Doda szybko poradziła sobie z trudną sytuacją. "Co robić? Od razu wyjmij jedno ucho i patrz na bębniarza, bo na wykonie na żywo pan inspicjent Ci już nie pomoże. Usłyszelibyście, że coś jest nie tak?" - skwitowała w mediach społecznościowych. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. "Ty jesteś uzdolniona, nie tylko wokalnie, ale i instrumentalnie, więc nie każdy wokalista to zrobi", "I to jest profesjonalizm" - pisali internauci. 

Doda o karierze początkujących wokalistów. "Jest dużo łatwiej niż tym starszym"

Podczas gali On Air Music Awards 2026 nasz dziennikarz Marcin Wolniak porozmawiał z Dodą o młodych artystach. Jej zdaniem początkujący wokaliści wcale nie mają trudności w tym, aby ich utwory zostały dostrzeżone przez radiostacje. - Wręcz przeciwnie. Teraz młodym wykonawcom jest dużo łatwiej niż tym starszym, którzy są już przysłowiowymi dinozaurami, którym jest dużo ciężej - zaczęła Doda. - Jednak te nowoczesne brzmienia szybciej trafiają do gustów radiostacji, gdyż są tymi tiktokowymi, które rządzą rozgłośniami. Ale to dobrze, bo odwróciła się sprawiedliwość, kiedyś było zupełnie inaczej 

