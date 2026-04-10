Lech i Maria Kaczyńscy, spoczywający w katedrze na Wawelu, zostali upamiętnieni podczas porannej mszy 10 kwietnia, odprawionej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Nabożeństwu przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, a w uroczystości uczestniczyła m.in. Marta Kaczyńska, a także współpracownicy prezydenta oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostatnie pożegnanie Kołaczkowskiej

Marta Kaczyńska w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Towarzyszyła jej rodzina

Tego dnia można było zobaczyć córkę zmarłej pary w towarzystwie męża oraz dwójki dzieci. W obchodach rocznicowych uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych oraz bliscy ofiar. Na Wawelu obecni byli m.in. szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker i minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Hołd oddano także na Cmentarzu Rakowickim, gdzie w Apelu Pamięci wziął udział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

10 kwietnia uroczystości odbywają się również w stolicy. Na placu Piłsudskiego kwiaty złożyli Jarosław Kaczyński i prezydent Polski Karol Nawrocki. Zaplanowano wieczorem mszę w archikatedrze warszawskiej z udziałem prezydenta, a następnie Marsz Pamięci przed Pałacem Prezydenckim. O godz. 21 przewidziano przemowę Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że w katastrofie lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób lecących na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wśród ofiar była nie tylko para prezydencka, ale i Ryszard Kaczorowski, a także wysocy rangą dowódcy i urzędnicy państwowi.

Marta Kaczyńska tym zdjęciem poruszyła fanów. Chodzi o rodziców

W mediach społecznościowych Marty Kaczyńskiej co pewien czas pojawiają się wspomnienia poświęcone jej rodzicom, nie tylko przy okazji rocznicy katastrofy. W jednym z wpisów udostępniła archiwalne zdjęcie Lecha i Marii Kaczyńskich, opatrzone krótkim podpisem wskazującym miejsce i czas wykonania fotografii. Kadr przedstawia parę z okresu sprzed prezydentury, jeszcze zanim Lech Kaczyński objął najwyższy urząd w państwie. "Mama i Tata, Warszawa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 1991 r." - obwieściła Kaczyńska, czym poruszyła internautów.