TVP musi liczyć się z konsekwencjami, a wyrok – zdaniem KRRiT – wzmacnia zasadę wyraźnego oddzielenia treści redakcyjnych od przekazów reklamowych. Przewodnicząca KRRiT, dr Agnieszka Glapiak, podkreśliła: "W przypadku nadawcy publicznego obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących przekazów handlowych ma szczególne znaczenie". Do naruszenia doszło jeszcze za prezesury Mateusza Matyszkowicza. Jak przekazała rzeczniczka KRRiT Anna Ostrowska, sprawa dotyczy sankcji nałożonej latem 2023 roku za wydanie "Pytania na śniadanie" z grudnia 2022 roku emitowane w TVP2, a sam wyrok zapadł w marcu tego roku.

REKLAMA

TVP2 ukarane. Sąd tłumaczy swoją decyzję

O finale sprawy czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl. Dowody zebrane w sprawie wskazały, że rozmowa została poprowadzona w taki sposób, aby eksponować biżuterię, a cała forma programu sprzyjała promowaniu produktów i marki producenta. W audycji wielokrotnie zwracano uwagę na zalety wyrobów i pojawiały się odniesienia do ich sprzedaży. Również strona wizualna wzmacniała ten efekt, ponieważ często pokazywano produkty w zbliżeniach, umieszczano je na pierwszym planie, a logo było dobrze widoczne w scenografii. Sąd ocenił przekaz jako całość, analizując częstotliwość takich ujęć, sposób kadrowania oraz wypowiedzi pojawiające się w programie.

Sąd wskazał, że w tej sprawie naruszono zakaz nadmiernego eksponowania lokowanego produktu, na co powołuje się KRRiT. Przepisy mają chronić widzów i jasno oddzielać treści redakcyjne od reklamowych. W ocenie sądu skala i sposób prezentacji sprawiły, że materiał nabrał charakteru promocyjnego, co podważa przejrzystość przekazu i naraża odbiorców na ukrytą reklamę.

TVP2 z taką karą. Padła konkretna kwota

To nie wszystko, co wiadomo o sprawie. Sąd podkreślił, że TVP jako nadawca publiczny, utrzymywany z pieniędzy publicznych i realizujący misję, powinien szczególnie rygorystycznie przestrzegać przepisów dotyczących przekazów handlowych. W ocenie KRRiT takie naruszenia należy traktować surowiej niż w przypadku stacji komercyjnych, co znalazło odzwierciedlenie w karze 70 tys. zł.

Dodano też, że to kolejny wyrok korzystny dla KRRiT po niedawnych rozstrzygnięciach sądów pierwszej instancji w podobnych sprawach (w paśmie porannym TVN również doszło do tego typu sytuacji, ale z wykorzystaniem marki żywnościowej).