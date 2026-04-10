Tadeusz Rydzyk od lat prowadzi swoje medialne imperium, na które składa się m.in. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Jak się teraz okazuje, by mogły one w pełni funkcjonować, duchowny potrzebuje dużego wsparcia finansowego. Niedawno poprosił wiernych o pomoc w tym zakresie. Koszty utrzymania sięgają według niego wielu milionów złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo PiS i ojciec Rydzyk od lat są w bliskich stosunkach

- Co jakiś czas informuję państwa o naszych wydatkach. Łącza internetowe, telefony, opłaty za gaz, remonty, remonty stacji, sprzęt radiowy i telewizyjny trzeba remontować, honoraria dla pracowników. Te koszty też są duże, a wszystko drożeje, naprawdę bardzo drożeje - poinformował pod koniec marca Rydzyk na antenie Radia Maryja, dzieląc się również szczegółowym zestawieniem kosztów. Jak się okazuje, sama transmisja sygnału telewizyjnego TV Trwam na Europę ma sięgać kwoty niemal czterech milionów złotych. Satelita nad Ameryką to podobno koszt kolejnych dwóch milionów, a koszty telewizji naziemnej to niecałe osiem milionów. Nie są to jednak wszystkie wydatki.

Z drugiej strony ubezpieczenie Radia Maryja ma kosztować prawie 338 tys. złotych, podczas gdy utrzymanie i emisja stacji to ponad 16 mln złotych. Podliczając więc wszystkie koszty, Rydzyk potrzebuje zebrać ponad 33 mln złotych, by jego media mogły bezproblemowo funkcjonować.

Przypomnijmy, że działalność Telewizji Trwam i Radia Maryja od lat jest wspierana przez darczyńców. W ostatnim czasie dużo mówiło się o tym, iż na ilość datków może mieć wpływ rosnąca konkurencja ze strony TV Republiki. Jak ustalono w połowie 2025 roku, fundacja Lux Veritas Rydzyka mimo wszystko bardzo dobrze sobie wówczas radziła. Wirtualne Media poinformowały, że w 2024 roku organizacja uzyskała ponad 40 milionów z darowizn. Telewizja Republika mogła także wtedy pochwalić się kwotą 35 milionów.