Michael J. Fox, znany aktor i gwiazdor kultowych produkcji, niespodziewanie znalazł się w centrum niepokojących doniesień. 8 kwietnia 2026 roku CNN opublikowało artykuł oraz materiał wideo zatytułowany "Wspominając życie Michaela J. Foxa" co błyskawicznie uruchomiło falę spekulacji na temat rzekomej śmierci aktora. W sieci nie pojawiły się jednak żadne wiarygodne informacje potwierdzające te doniesienia.
O błędzie CNN mówią wszyscy. Fani gwiazdora przez pewien czas poważnie się martwili, jednak okazało się, że z aktorem wszystko w porządku. "Michael ma się świetnie. Wczoraj był obecny na PaleyFest, pojawił się na scenie i udzielał wywiadów" - przekazał przedstawiciel Foxa w rozmowie z TMZ. Po tym komunikacie wszyscy mogli odetchnąć. Stacja szybko zareagowała i usunęła feralny materiał, wyjaśniając, że jego publikacja była efektem awarii. W oficjalnym komunikacie rzecznik CNN przeprosił Michaela J. Foxa oraz jego bliskich za powstałe zamieszanie.
Aktor, który niedawno pojawił się gościnnie w trzecim sezonie serialu "Shrinking", coraz rzadziej pokazuje się publicznie, co było pewną podstawą do niepokoju u fanów. Powodem jest wieloletnia walka aktora z chorobą Parkinsona, którą zdiagnozowano u niego już w 1990 roku. Informację o chorobie ujawnił dopiero po ośmiu latach, a z czasem stał się jednym z najbardziej znanych ambasadorów działań na rzecz jej leczenia. Powołana przez niego The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research wsparła dotąd badania kwotą przekraczającą dwa miliardy dolarów.
U gwiazdora rozpoznano chorobę Parkinsona, kiedy miał 29 lat. Nie chciał jednak trzymać tej diagnozy w tajemnicy i mówi o niej przy okazji dłuższych rozmów z mediami. Co zaskakujące, Fox ma pewną wizję własnego odejścia. Przypomnijmy, co mówił na temat śmierci. - Chciałbym pewnego dnia po prostu się nie obudzić. To byłoby naprawdę super. Nie chcę, żeby to było dramatyczne. Nie chcę potykać się o meble, rozbijać sobie głowy - przekazał Fox dla "The Sunday Times", kiedy poruszył również temat choroby.