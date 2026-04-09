9 kwietnia na profilu Matyldy Damięckiej pojawił się nowy wpis, którym artystka ponownie postanowiła odnieść się do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tym razem głównym tematem był spór wokół Cieśniny Ormuz. Damięcka bezpośrednio uderzyła przy tym w Donalda Trumpa, który odgrywa pierwsze skrzypce w konflikcie USA i Izraela z Iranem.

Matylda Damięcka dosadnie o Donaldzie Trumpie i Cieśninie Ormuz. "Złoty burak za zasługi"

Już na pierwszej grafice Damięckiej widzimy skąpaną w ropie postać Donalda Trumpa. To właśnie m.in. o transport tego surowca chodzi w sporze o cieśninę. Pod wpisem artystka zamieściła również wymowny podpis. "Złoty burak za zasługi odblokowania cieśniny, która nie została zamknięta póki nie została przez nas zamknięta, oraz za obniżenie cen paliw, które wcześniej podwyższyliśmy" - napisała ironicznie Damięcka.

Pod postem prędko pojawiło się wiele komentarzy internautów. Docenili kreatywność artystki, nie kryjąc, że przekaz grafik mocno w nich uderzył. "Genialnie, jak zwykle", "Nikt nie tworzy ilustracji bardziej w punkt!", "Popieram, twoje pomysły są genialne! To ci się w nocy objawia, czy jak to wygląda?", "Smutna prawda...", "Genialna gra słów", "Jakie to trafne i niestety straszne" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Grafiki Matyldy Damięckiej zostały zablokowane przez Facebooka. "Niby nie dziwi nic"

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Damięcka odnosi się w swoich pracach do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Miało to również miejsce na początku marca, gdy także zamieściła serię grafik. Jak się okazało, jedna z nich została prędko zablokowana przez moderatorów w mediach społecznościowych. Poszło o ilustrację, na której widoczny był odręczny napis "IRAN", w którym można się było również dopatrzyć słowa "IRAK". Artystka jasno odniosła się do tej sprawy. "A tę ilustrację FB mi przyblokował. Niby nie dziwi nic, a troszkę szacun za skuteczny mechanizm moderujący nastroje antysystemowe" - skwitowała Damięcka. Wspominane grafiki możecie zobaczyć w galerii w artykule: "Facebook zablokował nową grafikę Damięckiej. Ta dosadnie skomentowała".