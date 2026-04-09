Zepa zrobiła karierę streamując swoją codzienności, pokazywała w sieci testy jedzenia i picia. Była jedną z rozpoznawalnych japońskich influencerek - jej profile w mediach społecznościowych śledziło łącznie ponad 1,4 mln osób, a kanał na YouTubie od 2022 roku zgromadził około 624 tys. subskrybentów. Wieść o jej śmierci obiegła media 8 kwietnia 2026 roku i przekazano ją w oficjalnym komunikacie opublikowanym na X.

Zepa nie żyje. Influencerka zmagała się z uzależnieniem od alkoholu

Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny śmierci influencerki, co jeszcze bardziej wstrząsnęło jej społecznością. Fani zaczęli wracać do wcześniejszych publikacji Zepy, dopatrując się w nich sygnałów ostrzegawczych - dziś wielu odbiera je jako swoiste wołanie o pomoc. Sama twórczyni nie ukrywała, że zmaga się z problemem alkoholowym. "Wygląda na to, że średnia długość życia osób uzależnionych od alkoholu wynosi około 50 lat... Czy to znaczy, że przekroczyłam już połowę drogi...?" - pisała. To jednak nie wszystko, czym niepokoiła fanów.

"Zawsze, jak oglądam filmy o grach, w których się umiera, wyobrażam sobie, co by było, gdybym tam była, ale za każdym razem od razu odpadam. Jestem postacią, która wypada na starcie" - wspominała. Wyznała również prawdę o zmaganiach z depresją.

Zepa zmarła nieoczekiwanie. Rodzina zabrała głos

W oficjalnym komunikacie przekazano smutne szczegóły dotyczące śmierci influencerki oraz jej pożegnania. Jak podkreślono, ceremonia miała charakter prywatny i odbyła się w najbliższym gronie. "Zepa nagle zmarła. W jej imieniu przepraszam za tak nagłą informację o śmierci. Pogrzeb odbył się tylko w gronie rodziny. Z głębi serca dziękujemy za życzliwość okazaną zmarłej za życia" - przekazała rodzina zmarłej twórczyni internetowej.

Pod wpisem szybko pojawiła się fala komentarzy od fanów, którzy nie kryli poruszenia i żalu po stracie swojej idolki. Wielu z nich wciąż nie może pogodzić się z tą wiadomością. "Z całego serca składamy wyrazy współczucia", "Składam kondolencje. Dziękuję za mnóstwo zabawnych filmów" – pisali widzowie na X.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.