Blanka Lipińska nie ukrywa, że nie chce mieć dzieci, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach. W rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan w podcaście "Z bliska" Gazety.pl ujawniła, że planuje jechać do Czech, gdzie podda się zabiegowi sterylizacji - w Polsce jest to nielegalne. - Żeby się wysterylizować, muszę pojechać właściwie chyba do każdego kraju europejskiego innego niż Polska i zapłacić za to 2000 euro i dopiero wtedy mogę zrobić to legalnie. Zamierzam to zrobić w tym roku. Chcę mieć już spokój - przyznała. Teraz postanowiła odnieść się do sprawy w sieci.

Blanka Lipińska chce się poddać sterylizacji. Tak wyjaśniła tę kwestię

Wypowiedź Lipińskiej wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych. Internauci się podzielili. Niektórzy popierali autorkę "365 dni", inni ją krytykowali. Celebrytka postanowiła odnieść się do tej kwestii na InstaStories. - Zawsze najwięcej emocji wzbudza w ludziach to, co ich nie dotyczy. W przypadku tego wywiadu jest to sterylizacja. Niektórzy przyczepili się do nazewnictwa, ale z tego, co wiem, w medycynie to się tak nazywa. Jeżeli ktoś zna jakieś inne słowo, zapraszam - zaczęła.

- Natomiast powiem wam tak. Parę osób napisało, że ja jestem stara, więc już bliżej niż dalej. No i wyobraźcie sobie - jaki byłby przypał na przykład w wieku 48 lat. Bang! A w tym kraju nie możesz legalnie poddać się aborcji - zauważyła. Następnie wyjaśniła, że nie może korzystać z innych form antykoncepcji. - Hormonów brać nie mogę, chociaż bardzo bym chciała. Próbowałam, niestety. Albo dostaję świra, albo robię się gruba. Wkładka też nie wchodzi w grę, więc teraz tych wszystkich mądrych ludzi, na pewno po medycynie, chętnie zapytam: co mam niby zrobić, skoro nie chcę mieć dzieci? - grzmiała.

I jest to moja decyzja. Bardzo świadoma. Bardzo przemyślana i myślę bardzo mądra

- podkreśliła.

Blanka Lipińska odpowiedziała na komentarz internauty w sprawie sterylizacji

Relacja Lipińskiej wzbudziła spore emocje. Autorka opublikowała jeden z komentarzy, jaki otrzymała po swojej wypowiedzi. "Powiedziałaś, że to mądra decyzja. Mądra jest dla Ciebie, nie dla ogółu" - czytamy. Celebrytka postanowiła odnieść się do tych słów. Wspomniała o problemie bezdomności - zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. - Ej, ogół! Gdzie wy wtedy jesteście? Rozejrzyjcie się wokół siebie. Ilu ludzi na Ziemi jest cierpiących, głodnych, chorych? Ogół! Halo? Ogół! Gdzie jesteście ogół? No właśnie. Właśnie tam jesteście. Każdy sobie siedzi w swojej chacie i zastanawia się nad swoim życiem, a ogół ma centralnie w poważaniu - skwitowała ostro Lipińska.