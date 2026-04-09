Michael Patrick pojawił się w szóstym sezonie "Gry o Tron". Irlandzki aktor wcielił się w buntownika z plemienia Dzikich w odcinku zatytułowanym "The Broken Man". 35-latek zmagał się z chorobą neuronu ruchowego, która atakuje nerwy odpowiedzialne za ruch, przez co mięśnie przestają prawidłowo funkcjonować. Schorzenie jest nieuleczalne. Jego najczęstszą postacią jest ALS (stwardnienie zanikowe boczne). Rodzina jednak nie ujawniła dokładnej diagnozy aktora. Informację o śmierci 35-latka przekazała 8 kwietnia jego żona, Naomi Sheehan.

Michael Patrick zmarł wśród bliskich. "Tytan w ciele rudowłosego mężczyzny"

"Niestety, minionej nocy Mick zmarł w Northern Ireland Hospice. Został przyjęty dziesięć dni temu i był pod opieką niesamowitego zespołu. Odszedł spokojnie, otoczony rodziną i przyjaciółmi. Słowa nie są w stanie wyrazić, jak bardzo jesteśmy załamani" - napisała na Instagramie Sheehan. "Nie raz mówiono, że Mick był inspiracją dla każdego, kto miał przywilej go poznać - nie tylko w ostatnich latach jego choroby, ale przez całe jego życie. Żył życiem tak pełnym, jak tylko człowiek może żyć. Radość, ogrom ducha, zaraźliwy śmiech. Tytan w ciele rudowłosego mężczyzny" - dodała. Na końcu żona 35-latka podziękowała wszystkim, którzy wspierali go w ostatnich latach. "Jesteśmy ogromnie wdzięczni" - przekazała. Ostatni wpis aktora w mediach społecznościowych pojawił się 6 lutego. Patrick poinformował w nim, że według jego neurologa pozostał mu około rok życia.

Michael Patrick nie żyje. W jakich filmach i serialach mogliśmy go jeszcze zobaczyć?

Poza występem w "Grze o Tron" Michael Patrick pojawił się również w takich produkcjach jak: "Na niebieskich światłach", "To miasto" oraz serialu BBC "My Left Nut", który współtworzył na podstawie własnych doświadczeń z okresu dorastania. Zagrał także w sześciu odcinkach serialu "Blasts from the Past" oraz czterech odcinkach produkcji "The Spectacular". Jego ostatnią rolą był występ w niemieckim filmie telewizyjnym "Mordlichtern-Tod auf den Färöer Inseln", który miał premierę w 2025 roku.