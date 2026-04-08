Grzegorz Dobek odwiedził Izabelę Janachowską w jej mieszkaniu i z pewnością nie spodziewał się wtedy, że zostanie bohaterem afery skarpetkowej. Wszystko przez to, że na instagramowym profilu "Pytania na śniadanie" pojawiło się jego zdjęcie z domu Janachowskiej, na którym widać było jego białe skarpetki. W komentarzach zawrzało tak bardzo, że aż postanowiliśmy zapytać ekspertkę od savoir-vivre, czy rzeczywiście Dobek zaliczył wpadkę, zdejmując buty. Teraz on sam postanowił odnieść się do sprawy.
W środę, 8 kwietnia, Grzegorz Dobek postanowił zabrać głos na Instagramie. Opublikował wideo, w którym ujawnił, czy Izabela Janachowska kazała mu zdjąć buty w swoim domu. - Jest afera. Moje skarpety, a przy okazji ja, wywołaliśmy aferę na całą Polskę. Zasługujecie na wyjaśnienia. Wszystko już zaczęło się od tego zdjęcia zapowiadającego mój materiał w "Pytaniu na śniadanie" z Izabelą Janachowską. Siedzę u Izy w domu, w gościach, w śnieżnobiałych, nomen omen, w skarpetach, no i internet zapłonął. Dementuję, nikt nie kazał mi zdjąć butów - wyznał.
Grzegorz Dobek nie ma wątpliwości, że odwiedzając kogoś w domu, należy zdjąć swoje buty. Nie ukrywał jednak, że czytając komentarze, sam zaczął mieć wątpliwości. - Co więcej, no byłem w gościach, więc chyba kultura tego wymaga, że zdejmuję się buty, jak się do kogoś wchodzi. Przynajmniej tak mi się do tej pory wydawało. Zresztą, czy nie dziwi was, jak w serialach widzimy, jak bohaterowie chodzą po domu w butach? Początkowo dobrze się uśmiałem, ale gdy zaczęliście mi podsyłać masowo ten artykuł, no to już mi do śmiechu nie było i zacząłem zastanawiać się: "kurde, być może rzeczywiście popełniłem faux pas?". No ale nawet eksperci mówią, że nie - powiedział Grzegorz Dobek, nawiązując do naszego artykułu.
Kończąc nagranie, Grzegorz Dobek postanowił zwrócić się do obserwatorów. Zastanawiał się, jakie oni mają podejście do tego tematu i czy rzeczywiście nie zdejmują swoich butów, odwiedzając znajomych w ich domach.
- Moje pytanie jest krótkie, ale jakże okazuje się ważne dla Polek i Polaków, i dla wszystkich obywateli tego kraju. Czy wy serio, jak chodzicie w gości, to nigdy nie ściągacie butów i chodzicie komuś w buciorach po dywanie itd., itd.? Kiedy ściągacie buty, kiedy nie? Nie ma już "Projektu Lady" i ja się nie mogę tego dowiedzieć, więc czekam na wasze komentarze - powiedział. Na to pytanie możecie również odpowiedzieć, głosując w naszej sondzie na dole strony.