Kevin Mglej i Roksana Węgiel stanęli na ślubnym kobiercu w sierpniu 2024 roku. Msza ślubna odbyła się wówczas w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu - w rodzinnych stronach piosenkarki. Niecałe dwa lata od uroczystości temat ich zaślubin niespodziewanie powrócił do mediów. Wszystko przez księdza, który postanowił zwrócić się do Roxie.
O całej sytuacji poinformował Pudelek. W Niedzielę Wielkanocną podczas mszy w Dydni miało dojść do nietypowej sytuacji. Według czytelnika portalu, ksiądz miał w czasie nabożeństwa publicznie zwrócić uwagę Węgiel na brak rozliczenia za ceremonię w 2024 roku. Pieniędzy od Mglejów mieli nie otrzymać też organista i kościelny. Teraz głos zabrał mąż artystki, publikując w mediach społecznościowych oświadczenie. "Wielu osobom postawienie mojej żony i mnie przeciwko Kościołowi byłoby bardzo na rękę. Niestety tak się nie stanie. Kościół jest i będzie dla nas bardzo ważny, ponieważ jest ukochany przez Pana Jezusa. Wspieramy wspólnotę Kościoła słowem, ale też finansowo od dłuższego czasu i będziemy wspierać dalej" - zaznaczył na starcie Kevin.
Co do ślubu, jesteśmy z każdym rozliczeni. Szczerze mówiąc, aż nie chce mi się wierzyć, żeby w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego jakikolwiek ksiądz rozmyślał o ślubie sprzed prawie dwóch lat. Jeżeli tak było, to ewidentnie pogubione zostały priorytety
- przekazał dalej Mglej, nie kryjąc, że do końca nie wierzy w całą historię. "Niemniej jednak, moim zdaniem jest to kolejna prowokacja mediów, bo 'nazwisko mojej żony się dobrze klika', a klikanie to kasa... Straszne. Wystarczy przez chwilę nie dawać powodu do pisania i już trzeba sobie powód wymyślić" - skwitował na koniec ukochany Roxie.
Pudelek postanowił skontaktować się w tej sprawie również z księdzem z parafii w Dydni. Duchowny potwierdził, że faktycznie miał zwrócić się do Węgiel podczas nabożeństwa. - Nie upominałem, tylko zwróciłem uwagę, ale to już nie ma znaczenia. Do widzenia - skomentował krótko w rozmowie z portalem. Co ciekawe, kanał parafii na YouTube na bieżąco publikuje nagrania z mszy. Jak dostrzegli internauci, materiału z niedzielnego nabożeństwa jednak brakuje.