9 kwietnia w katowickim Spodku odbędzie się gala On Air Music Awards 2026. Wydarzenie, którego transmisję będzie można oglądać na żywo w TVN, ma na celu uhonorowanie twórców piosenek, które przez ostatni rok podbiły polskie stacje radiowe. Jedną z gwiazd, które miały pojawić się na scenie, była Edyta Górniak. Niestety, jej występ nie dojdzie do skutku.

Zobacz wideo Folwarska widziała dokument Górniak. Wspomniała o jej problemach prywatnych

Edyta Górniak odwołała występ na gali On Air Music Awards 2026. Ujawniła powód

Na kilka dni przed wydarzeniem Edyta Górniak poinformowała fanów, że nie będzie mogła wystąpić. Powodem są problemy zdrowotne, które uniemożliwiają jej wykonanie utworu w pełni na żywo. "Decyzja ta podyktowana jest względami zdrowotnymi, które niestety uniemożliwiają mi występ w takiej formie, jakiej oczekuję od siebie i na jaką zasługujecie" - zaczęła na InstaStories.

Dla samej piosenkarki sytuacja jest wyjątkowo przykra, bo miała to być okazja do wykonania jej najnowszego singla. "W obecnej sytuacji mogłabym pojawić się na scenie jedynie w pełnym playbacku, co byłoby absolutnie najgorsze dla mnie w przypadku premierowego wykonania nowego singla 'Superpower', na którego premierę tak długo czekaliśmy i który jest dla mnie niezwykle ważny" - dodała.

W dalszej części oświadczenia Edyta Górniak podkreśliła, że ostatnie wydarzenia w jej życiu, w tym premiera filmu biograficznego, otworzyły przed nią nowy etap. Dlatego tym bardziej zależy jej na spotkaniu z publicznością w pełni sprzyjających warunkach. "Bywały różne okoliczności i warunki w przeszłości, ale filmem i singlem otworzyłam nowy rozdział i chcę już tylko dzielić się z wami muzyką na żywo, kiedy mogę mieć szczery kontakt z publicznością i mnożyć piękne emocje. W tej chwili jest to niemożliwe. Dziękuję wam za zrozumienie. Wracam do zdrowia i wracam do was jak najszybciej, bo ja także bardzo czekam tego spotkania. Trzymam kciuki za wszystkich artystów i życzę wszystkim wspaniałej zabawy. Całuję mocno. Edi" - zakończyła.