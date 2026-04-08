11 kwietnia w Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu, które zostało założone przez fundację Tadeusza Rydzyka, odbędzie się specjalne wydarzenie. To właśnie tam fani będą mogli zobaczyć występ zespołu Zakopower z Sebastianem Karpielem-Bułecką na czele. Już wiadomo, ile trzeba zapłacić za bilet na koncert, który promowany jest jako połączenie tradycji z nowoczesnością.

Obecnie toruńskie muzeum stara się organizować wydarzenia kulturalne. Już niedługo będzie można wybrać się tam na koncert Zakopower, który odbędzie się w głównej sali audytoryjnej. Pomieści ona aż 800 osób. Wiadomo, że za bilet na to wydarzenie trzeba zapłacić 120 zł. Niemal wszystkie wejściówki się już wyprzedały. "Zakopower to folkowe korzenie i rockowa energia. Zespół z jednej strony pozostaje wierny tradycji i ludowym korzeniom, z drugiej - śmiało sięga po nowe inspiracje: rock, jazz, muzykę świata. Charakterystyczne brzmienie budują tradycyjne instrumenty góralskie, mocna rockowa sekcja rytmiczna, wyraziste partie gitarowe oraz przestrzenne aranżacje" - czytamy na stronie.

Jak wynika z narracji "Gazety Wyborczej", Muzeum "Pamięć i Tożsamość" ma mieć poważne problemy finansowe. Placówka otrzymała przed laty dofinansowanie w wysokości ponad 180 mln zł, jednak gdy doszło do zmian władz, finansowanie wstrzymano. "Na początku 2024 roku minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odmówił przekazania dodatkowych 13 mln zł na budowę siedziby i wystawę stałą, powołując się na ograniczone środki budżetowe. Zapowiedział też możliwość wypowiedzenia umowy, uznając ją za wątpliwą pod względem celowości. Po objęciu przez Sienkiewicza mandatu europosła resort Hanny Wróblewskiej zażądał unieważnienia umowy i zwrotu środków. Sprawa trafiła do sądu. Ministerstwo było jeszcze w październiku skłonne podpisać ugodę, jednak nie doszło do porozumienia" - czytamy.

Przypomnijmy, że 28 lutego na antenie Polsat wyemitowano jubileuszowy koncert "Zakopower - 20 lat na scenie". Widzowie mieli wtedy okazję posłuchać największych hitów grupy, której na scenie towarzyszyli również wyjątkowi goście. Tuż po zakończeniu wydarzenia, w sieci pojawiło się wiele komentarzy. Internauci nie kryli, że koncert bardzo im się podobał. "Wspaniały koncert. Tyle wzruszeń. I pełen profesjonalizm", "Super koncert, mało gadania, dużo muzyki i śpiewania, jak zawsze w wykonaniu Zakopower", "Wspaniali artyści", "Piękne to było, brawo" - mogliśmy przeczytać wówczas pośród wpisów.