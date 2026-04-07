T.Love to zespół, który wylansował takie przeboje jak: "Nie, nie, nie", "Warszawa" czy "King". Grupa, która powstała w 1982 roku, cały czas cieszy się popularnością. Ostatni czas dla zespołu był jednak trudny. Rozstano się z gitarzystą Janem Benedekiem, a chwilę później perkusistą Sidneyem Polakiem. 3 kwietnia okazało się, że T.Love odwołał dwa występy. Tak sprawę skomentował ich menedżer. 7 kwietnia nie był jednak wylewny.
"Z przykrością informujemy, że koncerty zaplanowane 9 kwietnia w Toruniu oraz 10 kwietnia w Bydgoszczy nie odbędą się z przyczyn niezależnych od nas i organizatora. Zwrot biletów możliwy jest w punktach zakupu" - przekazano na profilu T.Love na Facebooku. Zapewniono, że rozpoczęto rozmowy o nowych terminach, a także poinformowano, że zespół pracuje nad nowymi projektami.
Portal Plejada postanowił skontaktować się z menedżerem grupy. On jednak nie zdecydował odnieść się do sprawy. - Nie będę tego komentował. Już wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, powiedzieliśmy. Wszystko jest napisane na stronie zespołu - przekazał serwisowi Bodek Celiński.
Sidney Polak był jednym z filarów zespołu T.Love - grał w nim ponad 30 lat. Wraz z początkiem grudnia zeszłego roku zakończyła się jego współpraca z grupą muzyczną, o czym dowiedzieliśmy się poprzez wpis na Facebooku. Sidney Polak dowiedział się o sprawie poprzez... SMS-a, co zaskoczyło wielu. "Nigdy nie było żadnej rozmowy, po prostu w niedzielę dostałem od Muńka SMS-a, w którym poinformował mnie o swojej decyzji, a chwilę później pojawił się post na oficjalnym fejsie T.Love" - mówił w rozmowie z Onetem Sidney Polak.
Teraz muzyk postanowił raz na zawsze odciąć się od T.Love. Na facebookowej grupie fanów zespołu pojawił się wpis Sidneya Polaka "Wyprzedaje pamiątki/pierdolety po moim byłym zespole, w którym grałem na perkusji, także jak coś, to zapraszam na mój Vinted" - przekazał.