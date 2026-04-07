Łepkowska o dalszym leczeniu Bieluszko. Wyjawiła szczegóły

2 kwietnia Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaapelował o pomoc dla Hanny Bieluszko. "Koszty leczenia i rehabilitacji są ogromne, a droga do odzyskania sił będzie długa i wymagająca. Bardzo chcemy, aby Hania do nas wróciła, do naszej codzienności, do naszego teatru, do ludzi, którzy na nią czekają" - przekazano. W opisie zbiórki na leczenie Bieluszko poinformowano, że podczas zmagań z "zabójczą chorobą" organizm aktorki "poniósł ogromne uszkodzenia". Teraz Ilona Łepkowska przekazała wieści o stanie zdrowia gwiazdy "Barw szczęścia".

REKLAMA

Ilona Łepkowska o stanie zdrowia Hanny Bieluszko. Tak dziś czuje się aktorka

Ilona Łepkowska i Hanna Bieluszko przyjaźnią się od lat. Scenarzystka zabrała głos w sprawie stanu zdrowia aktorki. Okazuje się, że Bieluszko już niedługo może opuścić szpital, gdyż jej stan się poprawia. - Czuje się coraz lepiej, jeszcze jest w szpitalu, zapewne jeszcze tydzień-dwa, a potem będzie w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie pomogą jej wrócić do sprawności - ujawniła Pudelkowi Łepkowska. Bieluszko wie o zbiórce. - Jest bardzo poruszona odzewem i wsparciem, jakie jest jej okazywane. To bardzo ważne, bo wpływa bezpośrednio na jej nastrój, siły i wolę walki o powrót do sprawności i zdrowia - podkreśliła scenarzystka.

Hanna Bieluszko docenia wsparcie ze strony widzów. Tak Ilona Łepkowska broni zbiórki na rzecz przyjaciółki

Widzowie "M jak miłość" i "Barw szczęścia" doskonale znają Bieluszko. Postanowili wesprzeć aktorkę, a na zbiórkę na jej leczenie wpłacono już ponad 98 tys. zł. "To także ogromne wsparcie psychiczne. Hania to widzi, ile osób ją wspiera, także widzów, którzy znają ją tylko z ekranu. To daje siłę do walki. Ja patrzę na takie zbiórki nie tylko jak na zbieranie pieniędzy, ale też dobrych emocji i energii od ludzi" - mówiła Łepkowska w rozmowie z "Faktem". Ilona Łepkowska odniosła się również do zarzutów o samo powstanie zbiórki. "Hania nie jest celebrytką ani influencerką, jest głównie aktorką teatralną. Nie zarabia takich pieniędzy, które pozwalają pokryć koszty wielotygodniowej specjalistycznej rehabilitacji. Dlatego ta pomoc jest bardzo potrzebna" - mówiła.