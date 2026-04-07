Paweł Deląg ostatnio coraz częściej jest bohaterem medialnych doniesień. Portale piszą nie tylko o jego życiu zawodowym, ale też prywatnym. Na tym drugim polu dzieje się całkiem sporo, bo okazało się, że aktor i jego partnerka Patrycja Komorowska spodziewają się dziecka (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Gwiazdor jest też aktywny na Instagramie, gdzie dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami. Jego ostatni wpis daje do myślenia.

Paweł Deląg o stacjach benzynowych

W ostatnim czasie wiele gwiazd i celebrytów publikowało na Instagramie nagrania i zdjęcia ze stacji benzynowych. Kadry nie były przypadkowe. To reakcja na wysokie ceny paliwa, które są pokłosiem wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Takich materiałów jest w sieci mniej, ponieważ przed Wielkanocą rząd obniżył ceny na stacjach benzynowych w ramach pakietu CPN - "Ceny Paliwa Niżej".

Teraz jednak głos w sprawie stacji benzynowych zabrał Paweł Deląg. Aktorowi w przeciwieństwie do jego kolegów i koleżanek z show-biznesu nie chodziło jednak o ceny paliw. Grzmiał za to na rozwiązania techniczne. Aktor był oburzony tym, że na trasie między Warszawą a Olsztynem nie znalazł żadnej stacji benzynowej.

To ciekawe, może ktoś wie, dlaczego między Warszawą a Olsztynem na odcinku ponad 100 km nie ma na przykład stacji benzynowej? Jak w Wawie nie zatankujesz, to nie dolecisz. Nie mówiąc o kawie. A droga świetna - nawet trzy pasy

- napisał na zdjęciu, które wykonał w trasie. Myślicie, że ktoś zareaguje na problem, który zauważył?

Paweł Deląg o patriotyzmie

Paweł Deląg zwykle unika tematów politycznych. Jakiś czas temu podzielił się jednak z internautami rozważaniami na temat tego, czym według niego jest patriotyzm. Zdaniem aktora prawdziwa miłość do ojczyzny wyraża się przez odpowiedzialność - zarówno indywidualną, jak i zbiorową. "Patriotyzm to nie hałas, to nie chaos, to nie krzyki, tylko odpowiedzialność. Nasz kraj odniósł sukces" - zaczął emocjonalny wpis.

Gwiazdor przy okazji poruszył także temat wojska i ewentualnej obrony naszego kraju w razie grożącego mu niebezpieczeństwa. "Możemy być dumni, ale nie możemy być ślepi na istniejące zagrożenia. Dziś to znaczy: silne społeczeństwo i silna armia. Silne społeczeństwo wolne od wszelkiej partyjnej propagandy. Obywatelskie społeczeństwo" - podsumował.