Kinga Rusin od kilku lat realizuje swoją pasję do podróżowania po świecie. Po zakończeniu współpracy ze stacją TVN w 2020 roku, z którą była związana przez 15 lat, coraz częściej dzieli się w mediach społecznościowych relacjami z różnych zakątków globu. W tych wyprawach towarzyszy jej partner Marek Kujawa, którego poznała w 2010 roku podczas wakacji w Grecji. Jak się okazało, tegoroczne święta spędziła nie tylko w towarzystwie ukochanego, ale również innej, bardzo ważnej dla niej osoby.
Jak już wiadomo, Kinga Rusin Wielkanoc spędziła za granicą. Na miejscu nie zabrakło jej bliskich. Towarzyszyła jej mama, z którą była dziennikarka TVN chętnie uwieczniała wspólne chwile i publikowała zdjęcia na Instagramie. "Wesołych świąt! Nieważne gdzie, ważne z kim. Chociaż… gdzie i jak też ważne... Pozdrawiamy świątecznie!" - podpisała jeden z kadrów.
Na tym jednak nie koniec, bo kolejnego dnia Rusin pokazała obserwatorom, jak wygląda ich wspólne zwiedzanie. Okazało się, że tempo narzuca mama prezenterki, która nie pozwala na nudę i stawia na intensywne odkrywanie nowych miejsc. "Zwiedzanie z moją mamą jest zawsze intensywne. Od rana do nocy! Wszystko musi zostać 'odhaczone'. Jeśli odpoczynek, to krótki, przystanek na chwilę, kawka w biegu, jedzenie na wynos. Byle zdążyć i niczego nie przegapić. Poddaję się temu rytmowi i cieszę się z jej niesamowitego apetytu na życie... po kimś jednak to mam" - relacjonowała. Zdjęcia Kingi Rusin z mamą zobaczycie w naszej galerii:
Podróżnicze wpisy dziennikarki jak zwykle spotkały się z dużym odzewem, a pod postami szybko pojawiło się wiele komentarzy. Fani składali świąteczne życzenia i nie szczędzili ciepłych słów pod adresem obu kobiet. "Najpiękniej razem!", "Radosnych świąt", "Zdrówka i radości" - pisali internauci. Głos zabrał także Piotr Kraśko, dawny partner Rusin z programu "Dzień dobry TVN". "Wszystkiego najlepszego pięknym siostrom" - czytamy.