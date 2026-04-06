Kinga Rusin od kilku lat realizuje swoją pasję do podróżowania po świecie. Po zakończeniu współpracy ze stacją TVN w 2020 roku, z którą była związana przez 15 lat, coraz częściej dzieli się w mediach społecznościowych relacjami z różnych zakątków globu. W tych wyprawach towarzyszy jej partner Marek Kujawa, którego poznała w 2010 roku podczas wakacji w Grecji. Jak się okazało, tegoroczne święta spędziła nie tylko w towarzystwie ukochanego, ale również innej, bardzo ważnej dla niej osoby.

REKLAMA

Zobacz wideo Sokołowska tęskni za Rusin? "Żadne drogi nie są zamknięte"

Kinga Rusin pokazała mamę na wakacjach. "Po kimś jednak to mam"

Jak już wiadomo, Kinga Rusin Wielkanoc spędziła za granicą. Na miejscu nie zabrakło jej bliskich. Towarzyszyła jej mama, z którą była dziennikarka TVN chętnie uwieczniała wspólne chwile i publikowała zdjęcia na Instagramie. "Wesołych świąt! Nieważne gdzie, ważne z kim. Chociaż… gdzie i jak też ważne... Pozdrawiamy świątecznie!" - podpisała jeden z kadrów.

Na tym jednak nie koniec, bo kolejnego dnia Rusin pokazała obserwatorom, jak wygląda ich wspólne zwiedzanie. Okazało się, że tempo narzuca mama prezenterki, która nie pozwala na nudę i stawia na intensywne odkrywanie nowych miejsc. "Zwiedzanie z moją mamą jest zawsze intensywne. Od rana do nocy! Wszystko musi zostać 'odhaczone'. Jeśli odpoczynek, to krótki, przystanek na chwilę, kawka w biegu, jedzenie na wynos. Byle zdążyć i niczego nie przegapić. Poddaję się temu rytmowi i cieszę się z jej niesamowitego apetytu na życie... po kimś jednak to mam" - relacjonowała. Zdjęcia Kingi Rusin z mamą zobaczycie w naszej galerii:

Kinga Rusin pokazała mamę na wakacjach. Otwórz galerię

Kinga Rusin podbija Instagram z mamą. Głos zabrał nawet Piotr Kraśko

Podróżnicze wpisy dziennikarki jak zwykle spotkały się z dużym odzewem, a pod postami szybko pojawiło się wiele komentarzy. Fani składali świąteczne życzenia i nie szczędzili ciepłych słów pod adresem obu kobiet. "Najpiękniej razem!", "Radosnych świąt", "Zdrówka i radości" - pisali internauci. Głos zabrał także Piotr Kraśko, dawny partner Rusin z programu "Dzień dobry TVN". "Wszystkiego najlepszego pięknym siostrom" - czytamy.