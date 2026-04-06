Rodziny Markowskich nikomu przedstawiać nie trzeba. W końcu Grzegorz Markowski jest legendarnym wokalistą zespołu Perfect, a i jego córka Patrycja od lat robi wokalną karierę. W 2021 roku Grzegorz Markowski zdecydował się jednak odejść na emeryturę i od tego momentu wyjątkowo rzadko pokazuje się publicznie. Co jakiś czas jednak Patrycja Markowska publikuje w social mediach zarówno jego zdjęcia, jak i nagrania. Tak było i tym razem.

REKLAMA

Patrycja Markowska tak spędziła święta z rodziną. Zaśpiewała z ojcem

Na instagramowym profilu Patrycji Markowskiej pojawiło się nowe nagranie. Wokalistka postanowiła uchylić fanom nieco rąbka tajemnicy i zaprezentowała im, jak wyglądały jej święta wielkanocne. Wraz z rodziną wyjechała do Hiszpanii i właśnie tam powstało czarno-białe nagranie. Widzimy na nim, jak wraz z członkami swojej rodziny - tatą, mamą i synem - siedzi na tarasie. Grzegorz Markowski złapał za gitarę i akompaniował Patrycji podczas wykonywania utworu.

Takie rodzinne świąteczne jam-owanie smakuje mi zawsze wyjątkowo. Utwór "Breakout" i Mira Kubasińska z tekstem Bogdana Loebla jest jednym z moich ukochanych - czytamy w opisie.

Lawina komentarzy pod nagraniem Markowskiej. Fani od razu zwrócili na to uwagę

Pod nagraniem natychmiast posypały się komentarze. Nic dziwnego, w końcu fani Patrycji Markowskiej nie mają wielu okazji do podziwiania jej występów wraz ze słynnym ojcem. Szybko więc docenili ten fakt, ale jedna rzecz im się nie spodobała, a mianowicie czarno-białe nagranie.

"Przestraszyło mnie to czarno-białe nagranie... Dobrze was widzieć. Dużo zdrówka dla was Pati", "Jak dobrze widzieć pana Grzegorza", "Takie chwile to skarb", "Sorki, ale mama jest najlepsza", "Wystraszyłam się w pierwszej chwili, bo zobaczyłam pana Grzegorza na czarno-białym filmie", "Przestraszyłam się widząc to czarno-białe nagranie. Panie Grzegorzu zdrówka", "Jak dobrze widzieć i słyszeć pana Grzegorza", "Piękna rodzinka", "Kocham to wasze wspólne granio-śpiewanie, proszę o więcej" - pisali fani. Patrycja Markowska nie zareagowała na żaden z komentarzy.