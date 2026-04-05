W połowie marca bieżącego roku pojawiły się pierwsze informacje o śmierci Maszy Graczykowskiej. Smutne wieści potwierdził później prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Ciało odnaleziono 8 marca w mieszkaniu na terenie Warszawy. W oględzinach brał udział prokurator - wyjawił w rozmowie z Pudelkiem. Wszczęto wówczas postępowanie w kierunku artykułu 155 - nieumyślnego spowodowania śmierci. Teraz pojawiły się nowe informacje.

Tajemnicza śmierć byłej uczestniczki „Top Model". Nie wiadomo, jak zginęła

Śmierć Maszy Graczykowskiej. Przekazano nowe wieści ws. śledztwa

Jak się okazuje, dotychczas za sprawą śledztwa wykluczono już dwie przyczyny śmierci influencerki. - Na pewno nie doszło ani do samobójstwa, ani do morderstwa - ujawnił teraz dla "Faktu" prokurator Piotr Antoni Skiba. Dokładny powód śmierci Graczykowskiej pozostaje jednak wciąż nieznany. Śledczy dbają przy tym o niepodawanie większej liczby szczegółów ze względu na dobro rodziny zmarłej. Przypomnijmy, że prokurator wyznał już też wcześniej, że sekcja zwłok internetowej gwiazdy nie wykazała udziału osób trzecich. Zlecono wówczas jednak dodatkowe badania.

Masza Graczykowska otwarcie mówiła w sieci o swoich problemach

Graczykowska była obecna w przestrzeni medialnej już od wielu lat. Szeroką rozpoznawalność przyniosła jej m.in. przyjaźń oraz późniejszy konflikt z inną influencerką - Fagatą. Masza brała nawet udział w jednej z gal freak fightowych. W 2022 roku walczyła z Mają Staśko. Ostatecznie spełniała się jednak bardziej na co dzień w roli youtuberki.

W publikowanych filmach wielokrotnie wspominała przy tym o swoich zmaganiach ze zdrowiem. Graczykowska podkreślała, że życie influencerów wcale nie jest tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. - Chciałam uświadomić niektórych z was, że ludzie w internecie mają takie same problemy jak wy. To nie jest tak, że nasze życie jest idealne - skomentowała na jednym z nagrań. W ostatnich miesiącach życia mocno ograniczyła jednak swoją aktywność w sieci, co nie umknęło uwadze jej fanów. Po potwierdzeniu informacji o śmierci Maszy media społecznościowe zalała fala komentarzy zszokowanych i smutnych obserwatorów.