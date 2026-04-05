Matylda Damięcka na bieżąco komentuje ważne wydarzenia społeczne oraz polityczne za sprawą swoich grafik. Artystka publikuje je na swoich profilach w mediach społecznościowych, gdzie śledzą ją setki tysięcy fanów. Z okazji Wielkanocy Damięcka również zdecydowała się udostępnić swoje nowe prace. Ich wydźwięk bardzo spodobał się jej obserwatorom.

Matylda Damięcka z nowymi grafikami na Wielkanoc. "Jakie to genialne!"

5 kwietnia na profilach Damięckiej pojawiła się seria kilkunastu grafik, które tematycznie nawiązują do świąt wielkanocnych. Artystka podpisała je krótko emoji królika, dodając do tego jeszcze podpis "#wesołyświat". Wśród prac widzimy niektóre bardziej zabawne, odnoszące się m.in. do typowej sałatki jarzynowej czy walki o ulubiony majonez Polaków - oraz te bardziej poważne. Damięcka nawiązała przy tym po raz kolejny do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Seria prac jak zwykle "trafiła w punkt" zdaniem internautów. Pod postem prędko zaroiło się od komentarzy.

"Jak zawsze jesteś the best!", "Kocham, kocham, kocham. Brakuje mi słów. Cudo!", "Jakie to genialne", "Kocham. Szanuję. Podziwiam!", "Rewelacja! W punkt jak zawsze", "Fenomenalne" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Takie grafiki Matylda Damięcka zamieściła na prima aprilis. Mocny przekaz

Przypomnijmy, że wcześniejszy wpis Damięcka opublikowała 1 kwietnia - na prima aprilis. Artystka zamieściła jednak wówczas tylko jeden rysunek, podczas gdy reszta grafik miała stanowić "żarty", które mogłyby paść z ust polityków i przywódców państw. "Piękne, bezkompromisowe i szczere słowa chłopaków ze sceny politycznej:" - przekazała Damięcka, zamieszczając dalej serię krótkich wpisów i podpisując, co powiedziałaby konkretna osoba. Grafiki znajdziecie w artykule: "Damięcka przygotowała mocne grafiki na prima aprilis. 'Nie śmieję się'". Pod postem głos zabrali internauci. "To jest śmiech przez łzy", "Mogłoby być tak pięknie. Szkoda, że to tylko prima aprilis", "Chciałoby się rzec prima aprilis, ale to wszystko przeraża", "Takie proste. I takie niemożliwe" - komentowali jednomyślnie.