Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w lipcu 2025 roku poinformował fanów o swoich problemach zdrowotnych. Niedługo później, w wywiadzie udzielonym "Dzień dobry TVN", wyznał, że usłyszał od lekarzy druzgocącą diagnozę - glejak IV stopnia. Od tej pory Adrian i Anita na bieżąco informują fanów o postępach w leczeniu. Ostatnio para ograniczyła nieco swoją działalność w sieci. Wiele osób zastanawiało się, co u nich słychać. 4 kwietnia na profilu Anity pojawiło się nowe zdjęcie, które z pewnością uspokoiło fanów małżeństwa.

"Wszystkiego najlepszego" - napisała Anita pod najnowszym zdjęciem zamieszczonym w relacji. Widzimy na nim uśmiechnięte małżeństwo, które spędza czas ze swoimi dziećmi. Cała czwórka wybrała się do kościoła na poświęcenie pokarmów. Obserwatorów pary z pewnością ucieszył ten widok, tym bardziej, że ani Anita, ani Adrian nie dodawali żadnego konkretniejszego wpisu od 24 marca. Szymaniak opublikował wtedy jedno ujęcie z chrzcin syna swojego przyjaciela. "Był to długi tydzień nie tylko w przejechanych kilometrach, ale bardzo owocny i miły zarazem. Udało nam się podjąć pewne decyzje, które znów wprowadzą pewne zmiany w naszym życiu" - pisał wówczas. Co miał na myśli? Tego jak na razie nie wiadomo.

17 marca Adrian i Anita wrzucili współtworzony post z okazji ósmej rocznicy ślubu. "Oni właśnie podejmują najbardziej szaloną decyzję w życiu i biorą prawdziwy ślub z całkowicie obcą osobą! Nie wiedzą, że za osiem lat będą mieli razem dwójkę dzieci, pieska, chomika, będą bardzo szczęśliwi, ale też będą mierzyć się z największym wyzwaniem i chorobą nowotworową, która zbliży ich jeszcze bardziej. Dziś nasza rocznica i nie ma nic lepszego niż wieści z rezonansu, że wszystko ze zdrowiem jest stabilnie! Badania wyszły dobrze!" - pisali. Pod postem zaroiło się od komentarzy. "Moja ulubiona para wszystkich edycji!", "Wszystkiego dobrego dla was! Jesteście wspaniali", "Brawo! Cudowne małżeństwo" - zachwycali się internauci.