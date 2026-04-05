Nietypowe święta Dody. Spotkała się z byłym chłopakiem i byłą dziewczyną

Doda świąteczny czas spędza w rodzinnym Ciechanowie. Razem z mamą Wandą wybrała się ze święconką. Pobyt w rodzinnych stronach był dla niej dobrą okazją także do tego, by spotkać się z sympatiami sprzed lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda jest zainteresowana posłem Litewką? "Robisz wszystko, żeby nas zeswatać"

Doda na niezwykłym spotkaniu. "Najlepsi eks są z Ciechanowa"

Doda już w serialu dokumentalnym Amazona o niej samej wspomniała o swojej miłości sprzed lat, Damianie. Mężczyzna stroni od ścianek i wywiadów, więc pomimo namawiań wokalistki nie zdecydował się pojawić na oficjalnej premierze produkcji. Teraz spotkał się jednak z Dodą w wielkanocną sobotę. - Kochani, ilu z was jest takim szczęściarzem, że może się spotkać jednocześnie ze swoim byłym chłopakiem i ze swoją byłą dziewczyną? - dopytywała na Instagramie Doda. Na kolejnych relacjach Doda pokazała serię zdjęć i filmików z byłymi partnerami. "Najlepsi eks są z Ciechanowa. Od 25 lat zero wywiadu czy podcastu" - napisała Doda.

Doda z byłym chłopakiem i byłą dziewczyną

Doda oddała nagrodę na gali Jupiterów. Ten gest poruszył wszystkich na sali

Podkreślmy, że Doda była jedną z gwiazd podczas tegorocznej gali Jupitery Roku. To ona zdobyła nagrodę czytelników Plotka w kategorii Gwiazda Roku. To jednak nie koniec. Doda została też uhonorowana specjalną nagrodą Ulubienicy Redakcji. Postanowiła ją jednak na scenie przekazać jednej z wolontariuszek, której historię poznała podczas akcji pomocy psom z patoschronisk. - Pragnę przeznaczyć jej tę nagrodę. Dzięki niej właśnie, taki kierownik patoschroniska idzie teraz do więzienia na półtora roku. Tylko dzięki niej i jej dowodom, które zbierała przez osiem lat. Wielkie brawa - powiedziała Doda. Po otrzymaniu nagrody Karolina Ziółkowska nie kryła emocji. Podziękowała rodzinie za cierpliwość oraz osobom, które wspierały ją w działaniach na rzecz zwierząt. Szczególne znaczenie miała pomoc prawna, świadczona przez lata bez wynagrodzenia. Aktywistka podkreśliła, że bez takich elementów prowadzenie wieloletniej sprawy nie byłoby możliwe. Zwróciła też uwagę na rolę mediów w nagłaśnianiu trudnych tematów. Jak zaznaczyła, nie wszystkie historie są popularne w sieci, ale każda z nich ma znaczenie. - Dziękuję za to, że wytrzymujecie z matką wariatką, która wszędzie łapie i ratuje psy oraz koty - zwróciła się do najbliższych.