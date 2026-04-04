W mediach zawrzało, gdy na kanale Konfitura pojawiło się nagranie, na którym widzimy, jak łamane jest prawo drogowe pod warszawską szkołą. Okazało się, że to placówka, do której uczęszcza córka Edyty i Cezarego Pazurów. Zobaczyliśmy, jak celebrytka podczas odwożenia pociechy właśnie do szkoły, wjechała na chodnik. Edyta Pazura się wściekła, że jej córka Rita jest nagrywana przez obcego mężczyznę i nie kryła rozgoryczenia sprawą. Teraz jej mąż postanowił zabrać głos. Aktor przyznał, że jego żona otrzymuje teraz groźby, obok czego nie przejdzie obojętnie.

Cezary Pazura zabrał głos po aferze z żoną

Edyta Pazura przyznała na Instagramie, że rzeczywiście zaparkowała na chodniku, ale podkreśliła, że to się więcej nie powtórzy. Portal Pudelek skontaktował się w tej sprawie z Cezarym Pazurą. Aktor nie ukrywał, że twórcy internetowi często podkręcają sytuacje i przekraczają granice, by wzbudzić emocje u widzów. - Moja żona już napisała, że zaparkowała na chodniku przed szkołą i przyjmie mandat - od tego są jednak służby: policja oraz straż miejska. Nie ulega jednak wątpliwości, że działania oraz praktyki tego pana (Konfitury - przyp. red.) bardzo mocno wykraczają poza prawo i są nie do przyjęcia - mówił Pazura.

- Codzienne stanie pod szkołami i nagrywanie dzieci oraz rodziców, do tego publikowanie adresów placówek wychowawczych jest nie do przyjęcia i nie ma na to zgody. Do tego ten pan (Konfitura - przyp. red.) zapewne dobrze zdaje sobie sprawę, że rodzic widzący, jak obcy mężczyzna nagrywa jego dziecko, zostanie łatwo sprowokowany. Przestrzeganie prawa dotyczy każdego: nas oraz również tego pana - zaznaczył Pazura.

Cezary Pazura wyjawił, że jego żona otrzymuje groźby. Aktor nie będzie bierny

W rozmowie z serwisem Pazura ujawnił, że przez całą sprawę jego ukochana mierzy się z hejtem. Na dodatek otrzymuje groźby, co nie pozostanie bez odpowiedzi. Materiały zostaną przekazane do kancelarii prawnej. - Od kilku dni moja żona dostaje wiadomości z wyzwiskami, groźbami śmierci w stosunku do niej oraz naszych dzieci, groźby zniszczenia samochodu i prześladowania głównie od mężczyzn - pewnie wyznawców tego pana. Wszystkie te materiały zostały zebrane i przesłane do kancelarii prawnej - mówił aktor.

Cezary Pazura wyjaśnił, że sytuacja pod szkołą jego córki jest problematyczna. Rodzice nie chcą blokować ruchu. - W tej okolicy sytuacja parkingowa jest fatalna, a blokowanie prawego pasa ruchu tuż przy szkole w porannych godzinach skutkuje korkami oraz wyzwiskami i trąbieniem ze strony innych kierowców i również stwarza niebezpieczeństwo przede wszystkim dla dzieci. To jest nasz ostatni komentarz w tej sprawie - skwitował.