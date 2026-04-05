Królowa polskiej estrady ma własny las? Wyremontowała starą willę. Wnętrza i ogród z klasą

Dom znanej piosenkarki w Konstancinie-Jeziornej to coś więcej niż zwykła nieruchomość. Zabytkowa willa została odmieniona i dziś łączy dawny klimat z nowoczesnym wnętrzem. Każdy element przestrzeni został dokładnie przemyślany, a efekt robi ogromne wrażenie.

REKLAMA

Ponad stuletnia willa z duszą. Historia miejsca robi ogromne wrażenie

Rezydencja, w której mieszka Maryla Rodowicz, ma ponad sto lat i znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych okolic pod Warszawą. Początkowo budynek był w bardzo złym stanie i wymagał gruntownego remontu. Zniszczona konstrukcja pozbawiona była dachu. Dopiero dzięki renowacji odzyskała dawny blask.

Artystka wraz z byłym mężem zdecydowała się przywrócić jej życie zamiast budować dom od podstaw. Wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Dziś willa uchodzi za jedną z najbardziej klimatycznych nieruchomości w okolicy. Zachowano jej oryginalny charakter, jednocześnie dostosowując do współczesnych potrzeb.

Wnętrza pełne elegancji i złotych detali. Każdy pokój ma swój niepowtarzalny klimat

Środek domu przyciąga uwagę dopracowanymi szczegółami i wyraźnym stylem. Jasne meble w kuchni kontrastują z ciemniejszymi ścianami. W całym domu pojawiają się złote elementy, takie jak krany czy dodatki, które nadają wnętrzom luksusowego charakteru.

Na ścianach wiszą obrazy, a w pomieszczeniach często pojawiają się świeże kwiaty. Przestrzeń wydaje się przytulna i tętniąca życiem. Widać, że każdy detal został dobrany świadomie, a całość tworzy spójną i wyjątkową aranżację.

Ogród jak z bajki zachwyca zielenią. Prywatna oaza spokoju tuż pod Warszawą

Nie tylko sam dom robi wrażenie, ale także jego otoczenie. Ogród wokalistki jest pełen różnorodnych roślin, które tworzą wyjątkowy klimat. Na terenie posesji rosną hortensje, oleandry, a nawet palmy. Maryla Rodowicz posiada także niewielki prywatny las. Miejsce pozwala odpocząć od miejskiego zgiełku i daje poczucie prywatności. Zieleń jest starannie utrzymana. Całość przypomina park.

Koty i codzienność Maryli Rodowicz. Willa tętni życiem mimo upływu lat

Dom Maryli Rodowicz nie jest jedynie elegancką przestrzenią, ale także miejscem pełnym życia. Artystce towarzyszą zwierzęta, które często pojawiają się na zdjęciach publikowanych w sieci. W willi mieszkają trzy koty: Katarzyna i Kazimierz (oba rasy Maine Coon) oraz Sasza (Kot syberyjski).

Mimo wieku wokalistka wciąż pozostaje aktywna zawodowo i nie zwalnia tempa. Jej dom odzwierciedla charakter właścicielki, łączy energię, styl i przywiązanie do detali. Przestrzeń pokazuje, jak można połączyć historię z nowoczesnym życiem.