Andrzej Krzywy muzyczną karierę zaczął rozwijać jeszcze w latach 80. Ogromny przełom w jego życiu nastąpił w 1987 roku, gdy został wokalistą zespołu De Mono. Choć szczyt popularności grupy przypadł na lata 90., muzycy wciąż tworzą i koncertują, a w przyszłym roku będą obchodzić 40-lecie działalności. W podcaście "Co u nich słychać?" Krzywy przyznał, że cały czas nagrywają nowe utwory, choć konkurencja na rynku jest duża i działa na nim wielu utalentowanych artystów. - Niemniej wszystko wydaje mi się dzisiaj tak podobne do siebie - powiedział muzyk.
W dalszej części wypowiedzi Andrzej Krzywy stwierdził, że w polskiej muzyce obecnie wszystko idzie podobnym nurtem. - Dochodzę do wniosku, że skoro Dawid Podsiadło odniósł sukces, to wszyscy faceci zaczynają jęczeć i śpiewać jak Dawid - który mi się bardzo podoba, to żadna wada - podkreślił muzyk. Dodał jednak, że słuchając dzisiejszych piosenek, nie zawsze jest w stanie określić, kto je śpiewa. - Wszyscy starają się naśladować - uzupełnił.
Krzywy uważa również, że młode wokalistki zaczynają z kolei śpiewać podobnie do Sanah. - Rozumiem, że tutaj jest sukces i fajnie, bo to się może podobać - powiedział muzyk. Zdaniem Andrzeja Krzywego przed laty na rynku można było wyróżnić więcej indywidualnych i rozpoznawalnych głosów. - Każdy po kilku taktach rozpozna Krawczyka, Niemena, Wodeckiego, Muńka [Staszczyka - przyp. red] czy mój głos. (...) Dzisiaj nie wiem, czy to jest taka moda, czy to jest na zasadzie: "ok, skoro jemu się udało, to ja też będę w ten sposób śpiewał, może dzięki temu i ja odniosę sukces" - zastanawia się wokalista, dodając, że nie do końca mu się to podoba.
Andrzej Krzywy zaznaczył przy tym, że jest wielu wokalistów młodego pokolenia, których lubi słuchać. - Dawid [Podsiadło - przyp. red.] mi się podoba, ale lubię i Mroza, lubię Zalewskiego (...), ale również dziewczyny - Darię ze Śląska, uwielbiam i jej słowa, i muzykę, Kaśkę Sochacką - wymieniał. - Niby alternatywa, ale dzisiaj ta alternatywa tak naprawdę jest chyba mainstreamem. Mam wrażenie, że to ja dzisiaj jestem bardziej w alternatywie - dodał muzyk.