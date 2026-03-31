Informacja o śmierci Aleksandry Zawieruchy-Paprockiej poruszyła zarówno środowisko artystyczne, jak i widzów, którzy przez dekady śledzili jej role na ekranie i scenie. Smutną wiadomość przekazał Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, gdzie aktorka przebywała w ostatnim okresie swojego życia.

Aleksandra Zawierucha-Paprocka nie żyje. Ceniona aktorka miała 88 lat

31 marca w sieci pojawił się oficjalny komunikat w sprawie odejścia aktorki. Podkreślono w nim wyjątkowy dorobek oraz osobowość Zawieruchy-Paprockiej. "Jej talent, wrażliwość i charyzma sceniczna zapadały widzom w pamięć, stając się znakiem rozpoznawczym aktorki" - czytamy. Ostatnie lata życia spędziła w jednym z domów opieki, gdzie - jak zaznaczono - była ważną częścią społeczności. "Mieszkanką naszego Domu była od października 2023 roku. Stanowiła ważną część naszej wspólnoty - swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych" -przekazano.

Pod wpisem fani aktorki licznie wyrażali swoje uczucia, żegnając ją wzruszającymi słowami. "Wyjątkowa aktorka i piękna kobieta. Spoczywaj w pokoju", "Kondolencje dla rodziny. Odeszła wybitna artystka" - czytamy.

Aleksandra Zawierucha-Paprocka zagrała w wielu znanych produkcjach

Aleksandra Zawierucha-Paprocka karierę aktorską rozpoczęła w latach 60., szybko zdobywając sympatię publiczności dzięki rolom w filmach takich jak "Mąż swojej żony", "Rzeczpospolita babska", "Z tamtej strony tęczy" i "Walkower". W telewizji mogliśmy ją podziwiać w kultowych serialach, m.in. "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech", "Stawka większa niż życie" oraz "Na dobre i na złe". Jej talent, wrażliwość i charyzma sprawiały, że zapadała widzom w pamięć, stając się charakterystyczną postacią polskiej sceny aktorskiej.