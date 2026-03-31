Marta Wierzbicka ma na koncie wiele ról, ale nie da się ukryć, że to właśnie występy w "Na Wspólnej" przyniosły jej największą rozpoznawalność. Aktorka od lat wciela się tam w Olę Zimińską. Praca na planie filmowym bywa czasem naprawdę intensywna. Ostatnio w rozmowie z Plejadą Wierzbicka przyznała, że szybkie tempo życia dało się jej jakiś czas temu we znaki. Wizyta u lekarza potwierdziła jej obawy.

REKLAMA

Marta Wierzbicka opowiedziała o zmaganiach z chorobą

"Był taki moment, kiedy mój organizm dość mocno dał mi znać, że muszę się sobą zająć. Na planie zdjęciowym zdrętwiała mi żuchwa i nie byłam w stanie mówić" - opowiadała Marta Wierzbicka. Aktorka po tym incydencie postanowiła wybrać się do lekarza. "Okazało się, że to wszystko przez moje stany lękowe, że mam nerwicę lękową. Nie byłam nią zdziwiona" - dodała. Od tej pory Wierzbicka zdecydowanie bardziej dba o swoje zdrowie.

Jak zdradziła, ma za sobą półtoraroczną psychoterapię, którą skończyła w zeszłym roku. To właśnie m.in. dzięki niej potrafi poradzić sobie z nawracającymi objawami. "Potrafię już szybko zareagować i odpędzić te kłębiące się w mojej głowie myśli, które są wytworem mojego mózgu i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością" - tłumaczyła.

Marta Wierzbicka opowiedziała o planach na najbliższe miesiące. "Dużo się dzieje"

W tej samej rozmowie z Plejadą aktorka została zapytana o cele i marzenia na ten rok. - Jest jedno marzenie, które bardzo chciałabym, by się spełniło. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to się wydarzy. Na razie nie jest ono dla mnie osiągalne, ale może po prostu nie nadszedł jeszcze odpowiedni czas. Innych konkretnych celów czy marzeń nie mam" - mówiła.

Jak wiadomo, Wierzbicka od niedawna gra również w innym serialu TVN - "Szpital św. Anny". Aktorka nie ukrywa, że jest bardzo zadowolona z roli, którą dostała. "Każdy dzień na planie 'Szpitala św. Anny' daje mi ogrom radości. Spełniam się zawodowo i mam nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej. Prywatnie też nie mogę na nic narzekać. Bardzo dobrze dzieje się teraz w moim życiu" - opowiadała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.