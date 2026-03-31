Powrót na stronę główną

Marta Wierzbicka opowiedziała o chorobie. "Mój organizm dość mocno dał mi znać"

Nagły incydent na planie zdjęciowym zmusił Martę Wierzbicką do natychmiastowej reakcji. Niepokojące objawy były na tyle silne, że nie mogła ich zbagatelizować. Oto, co się okazało.
Kapif

Marta Wierzbicka ma na koncie wiele ról, ale nie da się ukryć, że to właśnie występy w "Na Wspólnej" przyniosły jej największą rozpoznawalność. Aktorka od lat wciela się tam w Olę Zimińską. Praca na planie filmowym bywa czasem naprawdę intensywna. Ostatnio w rozmowie z Plejadą Wierzbicka przyznała, że szybkie tempo życia dało się jej jakiś czas temu we znaki. Wizyta u lekarza potwierdziła jej obawy. 

"Był taki moment, kiedy mój organizm dość mocno dał mi znać, że muszę się sobą zająć. Na planie zdjęciowym zdrętwiała mi żuchwa i nie byłam w stanie mówić" - opowiadała Marta Wierzbicka. Aktorka po tym incydencie postanowiła wybrać się do lekarza. "Okazało się, że to wszystko przez moje stany lękowe, że mam nerwicę lękową. Nie byłam nią zdziwiona" - dodała. Od tej pory Wierzbicka zdecydowanie bardziej dba o swoje zdrowie.

Jak zdradziła, ma za sobą półtoraroczną psychoterapię, którą skończyła w zeszłym roku. To właśnie m.in. dzięki niej potrafi poradzić sobie z nawracającymi objawami. "Potrafię już szybko zareagować i odpędzić te kłębiące się w mojej głowie myśli, które są wytworem mojego mózgu i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością" - tłumaczyła. 

W tej samej rozmowie z Plejadą aktorka została zapytana o cele i marzenia na ten rok. - Jest jedno marzenie, które bardzo chciałabym, by się spełniło. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to się wydarzy. Na razie nie jest ono dla mnie osiągalne, ale może po prostu nie nadszedł jeszcze odpowiedni czas. Innych konkretnych celów czy marzeń nie mam" - mówiła.

Jak wiadomo, Wierzbicka od niedawna gra również w innym serialu TVN - "Szpital św. Anny". Aktorka nie ukrywa, że jest bardzo zadowolona z roli, którą dostała. "Każdy dzień na planie 'Szpitala św. Anny' daje mi ogrom radości. Spełniam się zawodowo i mam nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej. Prywatnie też nie mogę na nic narzekać. Bardzo dobrze dzieje się teraz w moim życiu" - opowiadała. 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Popularne