Konkurs Miss Grand Thailand to impreza, za sprawą której wybiera się późniejszą reprezentantkę Tajlandii w konkursie Miss Grand International. W tym roku wydarzenie przyciągnęło sporo uwagi internautów z całego świata. Wszystko za sprawą wpadki jednej z uczestniczek - Kamolwan Chanago. Podczas finału konkursu w sobotę, 28 marca, kobieta postanowiła obrócić całą sytuację w żart.

Uczestniczka Miss Grand Thailand żartuje z własnej wpadki. To zrobiła na scenie

Przypomnijmy, że podczas eliminacji konkursu 25 marca Kamolwan Chanago sprawiła, że już na zawsze zostanie zapamiętana. Uczestniczka weszła na scenę i zaczęła mówić do mikrofonu. Nagle kamery uchwyciły jednak, jak modelce przesunęły się zęby, a po chwili prawie wypadły jej z ust. Kamolwan odwróciła się wtedy od widowni i szybko je poprawiła, po chwili znów prezentując swój biały, szeroki uśmiech. Nagranie prędko obiegło sieć i stało się viralem.

W czasie finału 28 marca Kamolwan znów pewnie wkroczyła na scenę i postanowiła zareagować na wpadkę sprzed kilku dni. Przedstawiając się, najpierw uśmiechnęła się, pokazując naturalne zęby, a następnie na oczach wszystkich założyła protezę. Internauci docenili ten ruch oraz dystans, który modelka ma do siebie. "Takiej pewności siebie chcę w całym moim życiu", "Uwielbiam tajskie poczucie humoru!", "Co za powrót! Nikt nie może zniszczyć jej pewności siebie" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.

Wpadka uczestniczki podzieliła sieć. Tak to komentowano

Przypomnijmy, że pierwsze nagranie Kamolwan mocno podzieliło internautów. "O mój Boże, ale mi jej szkoda", "Prawdziwa profesjonalistka", "Przeszła się po scenie tak pewnie, śmiało, z uśmiechem pomimo takich okoliczności..." - pisała część użytkowników, wstawiając się za modelką.

Z drugiej strony pojawiły się jednak także głosy bardziej krytyczne. "Po co w ogóle istnieją konkursy piękności, skoro wszystko sprowadza się do operacji plastycznych?", "W konkursach piękności powinny brać udział tylko naturalne kobiety. Żadnych operacji plastycznych, żadnych licówek", "Piękna, ale... Po co te sztuczne zęby?" - zastanawiali się przy tym widzowie w komentarzach.