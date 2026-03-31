Ukochana Pawła Deląga wprost o ciąży. "Każda kobieta ma prawo..."

Paweł Deląg jest w szczęśliwym związku z młodszą o 20 lat psychoterapeutką Patrycją Komorowską. 30 marca ukochana aktora wyjawiła, że spodziewają się dziecka. Przypomnijmy, że Deląg ma już dwóch dorosłych synów. "Piąty miesiąc. Będę mamą. To dla mnie zupełnie nowa droga i wiem, że będę odkrywać ten etap życia trochę po omacku - z wzlotami, upadkami i wszystkim, co się z tym wiąże" - pisała Patrycja Komorowska w mediach społecznościowych. Post partnerki aktora spotkał się z natychmiastowym odbiorem internautów. Postanowiła odpowiedzieć na komentarze.

Patrycja Komorowska o ciąży. Takie komentarze otrzymała

Ukochana Pawła Deląga wyjawiła na swoim zawodowym profilu na Instagramie, z jakimi komentarzami zmierzyła się po ogłoszeniu ciąży. "Posypały się oczywiście gratulacje, mnóstwo słów wparcia i emocjonalnych wypowiedzi. Jednak wśród tych pięknych wiadomości pojawiły się też takie, jak: 'O, to już najwyższy czas, 'No w końcu', 'Już trzeba było się zdecydować" - czytamy. Komorowska zwróciła uwagę na to, że temat macierzyństwa wciąż obarczony jest dużą presją społeczną. Podzieliła się refleksjami o macierzyństwie i podejmowaniu decyzji o potomstwie. Zaznaczyła, że to bardzo osobisty wybór, który nie powinien być podyktowany oczekiwaniami innych.

"Dziecko to nie jest odpowiedź na oczekiwania społeczne, rodzinne czy wiek zapisany w metryce. Dziecko to ogromna odpowiedzialność, gotowość na zmianę i decyzja, która powinna wypływać z własnego miejsca, nie z presji otoczenia" - czytamy na instagramowym profilu ukochanej Pawła Deląga.

Partnerka Pawła Deląga o doświadczeniu w pracy. "W gabinecie bardzo często spotykam..."

W dalszej części wpisu Komorowska wspomniała o swoich pacjentkach, które mierzą się z presją społeczną. Zachęciła kobiety do tego, aby podejmowały decyzję o macierzyństwie zgodnie ze sobą. "Każda kobieta ma prawo przeżyć tę decyzję po swojemu. Macierzyństwo nie powinno być spełnianiem cudzego scenariusza.To zbyt ważna decyzja, żeby podejmować ją tylko po to, by sprostać oczekiwaniom innych" - skwitowała.