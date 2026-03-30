Celine Dion to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek. Wokalistka choruje na zespół sztywności uogólnionej - to schorzenie neurologiczne, które dotyka jedną osobę na milion. O problemach zdrowotnych opowiedziała kilka lat temu, a w 2022 roku odwołała występy i zawiesiła karierę. Fani Dion mogą jednak świętować - gwiazda w dniu urodzin ogłosiła, że powraca na scenę. Wieści przekazała poprzez filmik w mediach społecznościowych. Przyznała, że radzi sobie coraz lepiej z chorobą.

Celine Dion poruszyła tłumy, gdy po nieobecności na scenie zobaczyliśmy ją podczas otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Ze względu na chorobę wokalistka unikała wystąpień publicznych. Od jakiegoś czasu spekulowano jednak, że powróci na scenę. Teraz gwiazda rozwiała wątpliwości. W dniu 58. urodzin opublikowała nagranie, by ogłosić, że we wrześniu zagra dziesięć koncertów w stolicy Francji.

Dowiedzieliśmy się, że piosenkarka czuje się coraz lepiej. - Trochę ciężko było utrzymać to w tajemnicy przed samą sobą, ale chcę powiedzieć, że świetnie radzę sobie z dbaniem o swoje zdrowie. Czuję się dobrze. Znowu śpiewam. Nawet trochę tańczę, oczywiście. Wiecie, bardzo to kocham - słyszymy na filmiku. Piosenkarka podkreśliła, że czuła wsparcie fanów. - Czułam wasze modlitwy, wsparcie, dobroć i miłość. Nawet w najtrudniejszych chwilach byliście przy mnie. Pomogliście mi w sposób, którego nie potrafię nawet opisać. Naprawdę mam ogromne szczęście, że mogę liczyć na wasze wsparcie. Bardzo za wami tęskniłam i to właściwie sprowadza mnie z powrotem do moich urodzin - podkreśliła.

W tym roku otrzymam więc najlepszy prezent w moim życiu. Otrzymam szansę, by was zobaczyć, by ponownie wystąpić dla was w Paryżu, począwszy od września tego roku. Jestem taka szczęśliwa. Jestem gotowa, żeby to zrobić. Czuję się dobrze. Jestem silna. Jestem podekscytowana

- ogłosiła z dumą Celine Dion.

W emocjonalnym nagraniu wokalistka przyznała, że jest nieco zdenerwowana, ale nie może się doczekać, by wrócić na scenę i znowu zobaczyć swoich fanów. - Trochę się denerwuję. Ale przede wszystkim jestem wam wszystkim wdzięczna. Nie mogę się doczekać, żeby znów was zobaczyć. Cóż. Wszystkiego najlepszego dla mnie. Kocham was wszystkich i do zobaczenia wkrótce. Wielkie buziaki i na razie pa. Do zobaczenia wkrótce - podsumowała. Jak już wiadomo, Celine Dion będzie występować w Paryżu w konkretne dni w okresie od 12 września do 14 października.