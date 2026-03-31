Angelina Jolie w ostatnich latach coraz rzadziej pojawia się na medialnych wydarzeniach. Światowej sławy aktorka robi jednak od czasu do czasu wyjątek i bierze udział w ważnych dla niej imprezach. Pod koniec marca postanowiła udać się do Szanghaju, gdzie pokazała się na evencie marki Toma Forda. Jej zachowanie, które uchwyciły kamery, zaskoczyło jednak fanów.

Zobacz wideo Angelina Jolie i Brad Pitt rozwiedli się. Poznajcie historię ich miłości

Aktorka pozowała podczas wydarzenia u boku dyrektora kreatywnego marki, Haidera Ackermanna. Przed kamerami olśniła w perłowej kreacji, którą zestawiła z czerwoną szminką na ustach, delikatnym makijażem oczu oraz rozpuszczonymi włosami. Według części fanów Jolie zachowywała się przy tym dość nietypowo. - Jestem bardzo wdzięczna, że tu jestem. Chciałabym mieć więcej czasu i nie mogę się doczekać powrotu - skomentowała gwiazda, która sprawiała wrażenie lekko skołowanej, m.in. co rusz uciekała wzrokiem od blasku fleszy.

Gdy nagranie ze ścianki imprezy obiegło sieć, internauci od razu zwrócili uwagę na zachowanie i wygląd Jolie. "Jest zbyt otępiała i senna, żeby się uśmiechnąć lub zareagować", "To zdecydowanie nie jest Angelina, jaką znamy", "W jej oczach nie ma radości", "To zupełnie do niej niepodobne zachowanie" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy w mediach społecznościowych.

Z drugiej strony pojawiło się również wiele wpisów, którymi fani Angeliny postanowili bronić gwiazdy. Użytkownicy odnieśli się m.in. do faktu, iż aktorka się - co naturalne - starzeje oraz korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. To właśnie dlatego mogła wyglądać nieco inaczej. "To wciąż ona, tylko starsza. Nie można oczekiwać, że będzie wyglądać jak w 2005 roku", "Straciła swój wyraz twarzy. Ewidentnie coś poszło za daleko", "Nadal wygląda świetnie, ludzie po prostu oczekują, że gwiazdy będą wyglądać zawsze tak samo" - pisali w komentarzach inni internauci.