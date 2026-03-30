W poniedziałek, 30 marca, media obiegła przykra wiadomość o śmierci 94-letniego Wiesława Myśliwskiego, wybitnego pisarza i laureata Nagrody "Nike" za "Widnokrąg" oraz "Traktat o łuskaniu fasoli". Do tej informacji odniósł się Andrzej Piaseczny, który na swoim instagramowym profilu opublikował wspomnienie związane z twórczością pisarza.

REKLAMA

Andrzej Piaseczny żegna Wiesława Myśliwskiego. Wspomniał o jego twórczości

Wiadomość o śmierci Wiesława Myśliwskiego poruszyła Andrzeja Piasecznego. Do tej pory wokalista nie dzielił się z fanami swoimi ulubionymi lekturami. Teraz wygląda na to, że sięgał po twórczość Wiesława Myśliwskiego, o czym wspomniał w najnowszym wpisie. Ujawnił, że czytał jego książkę, podróżując samolotem. Lektura pochłonęła go tak bardzo, że czytał całą noc, a gdy skończył, wyraz jego twarzy poruszył nawet stewardesę.

"Wczesny ranek, po długim locie przez ocean. Czytałem całą noc. Stewardesa, pytająca, czy może coś dla mnie zrobić, kiedy dostrzegła moją twarz, podczas kiedy czytałem ostatnie zdania... To tylko mały wyjątek. Dziękuję panie Wiesławie, za wszystkie wzruszenia, za każdą myśl i słowo" - napisał Andrzej Piaseczny, dodając emotikon pękniętego na pół serca.

Wiesław Myśliwski niedawno obchodził urodziny. W swojej twórczości poruszał temat polskiej wsi

O śmierci Wiesława Myśliwskiego poinformowano na oficjalnym profilu Instytutu Książki. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiesława Myśliwskiego, wybitnego polskiego prozaika, dwukrotnego laureata Nagrody Literackiej 'Nike'" - czytamy. Pisarz zaledwie kilka dni temu obchodził swoje 94. urodziny.

Wiesław Myśliwski był określany jako twórca tak zwanej literatury chłopskiej. W swojej twórczości często poruszał problemy wsi i jej mieszkańców, a jego bohaterami byli polscy chłopi, żyjący na prowincji. Wiesław Myśliwski urodził się 25 marca 1932 r. w Dwikozach koło Sandomierza w Świętokrzyskiem. Skończył studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a potem pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

Zadebiutował powieścią "Nagi sad" o swoim ojcu w 1967 roku. Trzy lata później wydał powieść "Pałac", a następnie dramat "Klucznik". W 1984 roku ukazała się jego epopeja chłopskiego losu "Kamień na kamieniu". Jego kolejna książka, wydana w 1996 roku, zyskała duży rozgłos i uznanie. Mowa o "Widnokrągu", który został uhonorowany Literacką Nagrodą "Nike" dwa lata później. Drugie wyróżnienie pisarz otrzymał za "Traktat o łuskaniu fasoli", który został wydany w 2006 roku.