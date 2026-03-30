Najbardziej wyrazisty dom w Polsce? Każdy kąt czymś zaskakuje. Tak mieszka kulinarna gwiazda

Niektóre wnętrza są uporządkowane i stonowane, inne opowiadają o właścicielu znacznie więcej. W tym przypadku trudno mówić o przypadkowości. Każdy pokój jest wyrazisty, pełen barw i pamiątek, które tworzą niepowtarzalny klimat.

REKLAMA

Kariera zaczęła się od sztuki i pracy za granicą. Z czasem przerodziła się w kulinarne imperium

Magda Gessler studiowała malarstwo w Madrycie i już wtedy zdobywała doświadczenie w gastronomii, pracując między innymi jako menadżerka restauracji. W latach 80. prowadziła firmę cateringową, przygotowując dania dla ważnych gości, w tym osób związanych z hiszpańskim dworem.

Po powrocie do Polski zaczęła budować własną markę. Otwierała kolejne restauracje i rozwijała działalność kulinarną. Dziś jest właścicielką i współwłaścicielką wielu lokali oraz jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej gastronomii.

Życie prywatne pełne było trudnych momentów i zmian. Mimo tego udało się zbudować stabilność

Po śmierci pierwszego męża Magda Gessler wróciła do Polski i rozpoczęła nowy etap życia. Związała się później z Piotrem Gesslerem, z którym ma córkę. Następnie ponownie wyszła za mąż za lekarza Waldemara Kozerawskiego. Jej życie prywatne wielokrotnie przyciągało uwagę mediów, jednak najważniejsze okazało się odnalezienie równowagi. Obecnie dzieli życie między Polskę a Kanadę, gdzie mieszka jej mąż.

Wnętrza domu odzwierciedlają jej temperament i zamiłowanie do sztuki. Tu nie ma miejsca na nudę

Magda Gessler urządziła dom w Łomiankach w stylu eklektycznym, gdzie dominują intensywne kolory i różnorodne dodatki. W salonie można zobaczyć francuskie meble, liczne dekoracje oraz obrazy, w tym także autorstwa samej właścicielki.

Na ścianach znajdują się rodzinne zdjęcia, które nadają wnętrzu osobisty charakter. Każde pomieszczenie wypełniają żywe barwy, takie jak żółty, różowy czy zielony, które tworzą energiczną i wyrazistą przestrzeń.

Detale budują wyjątkowy klimat miejsca. Każdy element ma znaczenie i przyciąga uwagę

W domu nie brakuje roślin, dywanów, świeczników i lamp, które razem tworzą bogaty i niepowtarzalny wystrój. To przestrzeń pełna drobiazgów, które nadają jej indywidualny styl i sprawiają, że wnętrze wydaje się żyć.

Całość może wydawać się intensywna, ale właśnie w tym tkwi jej urok. Dom jest odbiciem osobowości właścicielki, która słynie z odwagi i wyrazistości.