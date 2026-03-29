Wiele osób nie chce gotować w święta i decyduje się na zamówienie cateringów. Takowy oferuje również Magda Gessler. Za dania z jej restauracji "U Fukiera" trzeba jednak słono zapłacić, a to wzbudza kontrowersje. Restauratorka zdecydowała się zabrać głos i wyjaśniła, z czego wynikają takie ceny. Podkreśliła, że to kwestia nie tylko jakości produktów.

Jak można było przeczytać na stronie restauracji, biała kiełbasa z cateringu Gessler to wydatek rzędu 43 zł. Za 900 ml żuru trzeba zapłacić 79 zł, a za kaczkę pieczoną 197 zł. Pięć połówek jajek nadziewanych wiejską, polską szynką to koszt 42 zł - jedno jajko w przybliżeniu kosztuje 17 zł! Więcej przeczytacie znajdziecie tutaj: Tyle trzeba zapłacić za wielkanocny catering Magdy Gessler. Ceny przyprawiają o zawrót głowy.

Gwiazda TVN-u postanowiła odnieść się do zarzutów o zbyt wysokie ceny produktów. - Czynsze na Rynku Starego Miasta w Warszawie są horrendalne. Do tego pensje, prąd, woda, śmieci. Zapewniamy jedzenie z najlepszych produktów, które zbieram od producentów po całej Polsce. To jest trochę jak Rolls Royce. Fukier wyrobił sobie markę - tłumaczyła w rozmowie z dziennikarzem "Wyborczej".

Restauratorka zaznaczyła, że zawsze można "iść gdzie indziej i zjeść gdzie indziej". Przy jej lokalu ustawiają się jednak kolejki. - Ale przychodzą do nas i stają w kolejce. Fukier to niezwykła restauracja, która przywołuje ducha starej polskiej kuchni. Czułej, gościnnej, smacznej, sytej. To jest moje miejsce, któremu oddałam kawał serca - dodała z dumą Gessler.

Dyskusje na temat cen u Magdy Gessler pojawiają się w mediach od lat. Okazuje się, że gwiazda się tym nie przejmuje i dalej robi swoje. Wyjaśnia, że wiele wynika z jakości produktów. - Bo nasz pasztet jest z dziczyzny, nie z bułki, bo nóżki są prawdziwe, a nie jakieś kijowe z żelatyną, bo cielęcina jest cielęciną. Bo sami robimy kiełbasy i szynki. Jeśli są takie ceny i one są powtarzalne z roku na rok, to znaczy, że się sprawdzają - oceniła Gessler.