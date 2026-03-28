Powrót na stronę główną

Ksiądz z "The Traitors" o tym, co znajdował w święconkach Polaków. "Dramat"

Ksiądz Rafał Główczyński, który zyskał rozgłos jako uczestnik trzeciej edycji reality show "The Traitors. Zdrajcy", nie popiera nowoczesnej mody wkładania czekoladowych zajączków do święconek. To jednak nie wszystko - wyjątkowo zaskoczyła go obecność alkoholu. Oto, co o tym sądzi.
Fot. Marek Podmokly / Agencja Wyborcza.pl instagram.com/ksiadz_z_osiedla/

Zbliża się Wielkanoc, a wraz z nią tradycyjny zwyczaj święcenia koszyków w polskich kościołach. Do święconek wkładamy produkty symbolizujące nowe życie, zmartwychwstanie i dostatek, takie jak chleb, jajka, sól, wędliny czy cukrowego baranka. Niestety, nie wszyscy rozumieją sens tego zwyczaju, co czasem prowadzi do zaskakujących odkryć po otwarciu koszyków.

Ksiądz Rafał Główczyński, znany m.in. z uczestnictwa w trzeciej edycji reality show "The Traitors. Zdrajcy", który od ponad dziewięciu lat pełni posługę kapłańską, opowiedział o swoich doświadczeniach z przygotowywanych przez wiernych święconek. - Batoniki, kilogram cukru, raz mi się trafiło, że ktoś pomyślał: "A, browarka w domu mam, to do koszyczka wkładam". Dramat. Tego zdecydowanie nie wkładamy do koszyka, to nie jest miejsce na alkohole - powiedział ksiądz w wywiadzie dla serwisu o2.pl.

Jak się jednak okazuje, nie tylko alkohol czy nietypowe przedmioty budzą zdziwienie księdza. Okazuje się, że nawet popularne słodycze nie mają uzasadnienia, by trafiać do święconek. - Jeżeli ktoś włoży do tego koszyka coś, co nie jest związane z tradycją, to dramatu nie ma, aczkolwiek nie ma żadnego uzasadnienia liturgicznego czy symbolicznego do wkładania króliczków, zabawek, słodyczy - dodał w tej samej rozmowie.

Ksiądz Rafał Główczyński wyjaśnia symbolikę potraw w święconkach

Kapłan zaznaczył, że w koszykach oprócz tradycyjnych potraw można znaleźć też inne produkty, które mają swoje symboliczne znaczenie. Chętnie widziane są m.in. domowe wypieki. - Niektórzy wkładają ciacho, np. babkę wielkanocną. To bardzo fajny pomysł, to symbol umiejętności ludzkich ofiarowanych Bogu. Niektórzy dorzucają jeszcze chrzan jako symbol krzepy, siły i odwagi, którą wykazał się Chrystus, wodę, jako nawiązanie do chrztu, i pieprz jako symbol ziół, które spożywali Izraelici podczas pobytu na pustyni - tłumaczył. CZYTAJ TEŻ: Ksiądz ujawnia kulisy udziału w "The Traitors". "Musiałem prosić o pozwolenie".

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Popularne