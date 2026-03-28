Choć informacja o śmierci Jacka Janosza pojawiła się w mediach 28 marca, z nekrologu wynika, że aktor zmarł dwa dni wcześniej. 54-latek z pewnością był dobrze znany widzom stacji TVN. Można go było oglądać w takich produkcjach jak "Na Wspólnej" czy "Ukryta prawda". W 2015 roku dołączył do krakowskiego Teatru Praska 52, gdzie występował m.in. w rolach Biedermanna oraz La Grange w komediach Moliera. Lokalny portal wadowice24.pl poinformował, że aktor zmagał się z chorobą.

Zobacz wideo Senyszyn o śmierci męża. "Teraz jest mi gorzej"

Jacek Janosz był nie tylko aktorem. Na co dzień zajmował się czymś zupełnie innym

Z artykułu zamieszczonego na portalu wadowice24.pl dowiedzieliśmy się również, że Jacek Janosz był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej i Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu. "Jego ścieżka zawodowa mogła zaprowadzić go wyłącznie w stronę nowoczesnych technologii - i rzeczywiście, na co dzień pracował jako doradca technologiczny oraz menedżer produktu w dużej polskiej firmie, odpowiadając za rozwiązania dla branży poligraficznej. Współpracował z międzynarodowymi partnerami, reprezentując ich produkty na polskim rynku, a swoją wiedzą dzielił się także jako autor artykułów branżowych" - czytamy.

W 2013 roku zdobył dyplom aktora w Krakowskiej Szkole Aktorskiej SPOT, jednak przygodę z tym zawodem zaczął tak naprawdę już w 2008 roku. Widzowie mogą kojarzyć go nie tylko z produkcji TVN-u i spektakli teatralnych, ale także z wielu reklam.

Jacek Janosz nie żyje. Kiedy odbędzie się pogrzeb aktora?

Na profilu Zakładu Pogrzebowego Zadora-Wadowice na Facebooku pojawił się nekrolog z informacjami na temat pogrzebu. Msza Święta zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym Św. Piotra Apostoła w Wadowicach 1 kwietnia o godzinie 14. Modlitwa różańcowa zaplanowana jest na godzinę 13.30. Jak czytamy na portalu wadowice24.pl, przyjaciele, współpracownicy i mieszkańcy Wadowic, skąd pochodził aktor, wspominają go jako człowieka "niezwykle wszechstronnego, pełnego energii i zaangażowania - zarówno w sferze zawodowej, jak i artystycznej".