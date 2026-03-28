Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie ceny ropy naftowej oraz paliw gotowych zaczęły stopniowo rosnąć. Wpływ na to miały m.in. blokada Cieśniny Ormuz, która jest kluczowa dla morskiego transportu surowców energetycznych z regionu, a także ataki na instalacje wydobywcze i rafinerie. Nie da się ukryć, że podwyżki cen dają się wszystkim we znaki. Do burzliwej dyskusji włączyło się także mnóstwo celebrytów. Ostatnio trudną sytuację postanowiła skomentować Sandra Kubicka. Modelka zrobiła to w nietypowy sposób.

Sandra Kubicka reaguje na ceny paliw. Pod nagraniem zawrzało

"To uczucie ostatnio, gdy musisz pojechać na stację zatankować" - napisała Sandra Kubicka. Na nagraniu widzimy, jak wystrojona wysiada z samochodu, odrzuca nonszalancko włosy i pewnym krokiem zmierza do dystrybutora. Chwilę później pojawiają się ekskluzywne stacje wygenerowane przez AI - m.in. stacja Hermes i Chanel. "Louis Paliwo" - zażartowała w opisie Kubicka, sugerując tym samym, że produkt ten stał się ostatnio towarem luksusowym. Internauci od razu podłapali jej żart. "Ralph Orlen", "Kiedy masło i cukier w Biedronce po 1 zł, ale paliwo jest tak drogie, że nie masz jak dojechać", "Jakby luksusowo", "Spotkać tam możesz już tylko bogaczy" - pisali. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.

Rząd reaguje na wysokie ceny paliw. Prezydent podpisał ustawę

27 marca Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę umożliwiającą ministrowi finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa. Posłowie opowiedzieli się również za ustawą zakładającą wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy. Obie ustawy trafiły do Senatu, który przyjął je bez poprawek a następnie na stół prezydenta. "Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw. Sky is not the limit!" - poinformował w piątek wieczorem w serwisie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Po wprowadzeniu przez rząd pakietu CPN, ceny na stacjach mogą znacznie spaść. Eksperci podkreślają jednak, że z pewnością nie będzie to poziom sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.