Magda Gessler to restauratorka, która cieszy się uznaniem i popularnością. Obecnie ma bardzo napięty grafik. Prowadzi swoje biznesy, a od niedawna jest gospodynią formatu "Magda gotuje Internet". W nowym show Gessler przeprowadza wywiady z popularnymi osobami. Od 2010 roku prowadzi także program "Kuchenne rewolucje", w którym odwiedza lokale w całej Polsce. W mediach społecznościowych produkcji pojawiło się nowe nagranie.

Na profilu "Kuchennnych rewolucji" na Instagramie pojawił się film z tańczącą Magdą Gessler w roli głównej. W tle na nagraniu widzimy orkiestrę oraz inne osoby, które również bawiły się na parkiecie. Do nagrania dołączono podpis nawiązujący do meczu Polski z Albanią, który skończył się sukcesem naszej reprezentacji. "2:1. (...) Mamy to" - czytamy.

Pod publikacją nie zabrakło komentarzy od internautów. Byli pod wrażeniem. "Odsunąć się, królowa na parkiecie", "W pani Magdzie podoba mi się jej podejście do życia. Radość z niego. Robi, co chce i wyraża swoją radość, jak chce", "Ale wywija", "Ikona" - pisali. Głos zabrał także tancerz Michał Danilczuk. "Ale nam się Madzia roztańczyła. Uwielbiam" - dodał.

Magda Gessler ma wielu fanów, ale w mediach społecznościowych nie brakuje negatywnych komentarzy na jej temat. W rozmowie z Plotkiem restauratorka wyjawiła, jak reaguje na pomówienia. - Ja się przejmuję jedną krytyką, która jest kompletnie absurdalna i nie ma nic wspólnego ze mną. Ja w ogóle ani nie jestem przyzwyczajona do alkoholu, ani go nie piję, a mówili, że jestem alkoholiczką - komentowała.

Skąd wzięły się takie komentarze? - To tylko dlatego, że być może czasami byłam zmęczona lub pisałam SMS-y w samochodzie, który jechał z jednego punktu do drugiego i wiadomo, że mi się mogły zmieniać słowa, a nie mam w zwyczaju noszenia okularów. Mimo moich lat czytam dobrze, ale czasami coś się poplątało - dodała Magda Gessler w wywiadzie z nami.