Prawdziwa gwiazda kina. Zarobił więcej w reklamie niż filmach. "Życie aktora jest straszne"

Marek Kondrat przez lata budował silną pozycję w kinie i teatrze, mając na koncie dziesiątki ról scenicznych i filmowych. Z czasem zaczął jednak otwarcie mówić o kosztach tego zawodu. Jego decyzja o odejściu z aktorstwa była wynikiem doświadczeń, które zmieniły jego podejście do życia.
Życie aktora ma swoją ciemną stronę. Emocje z pracy przenoszą się na codzienność
Zawód aktora wymaga ciągłego wchodzenia w silne emocje i ich odtwarzania na scenie lub przed kamerą. To nie kończy się wraz z zakończeniem pracy. Aktor, aby wiarygodnie zagrać, musi naprawdę przeżywać emocje, co prowadzi do ich wyczerpania także poza planem. Według Kondrata po zakończeniu pracy zostaje się samemu z tym, co zostało w psychice. To właśnie ten mechanizm sprawił, że zaczął postrzegać aktorstwo jako obciążenie, a nie tylko pasję.
- Życie aktora jest straszne. To zawód samotników, egocentryków, którzy na potrzeby sztuki wypłukują się ze wszystkich emocji. Bo żeby zagrać przekonywająco miłość lub nienawiść, to naprawdę musisz to czuć. A potem spada kurtyna, gasną światła i zostajesz sam ze sobą. Skąd wziąć potem siłę na to, żeby takie emocje przeżywać w prawdziwym życiu? Ja już nie chcę się tak wypłukiwać. Chcę żyć - opowiadał Marek Kondrat na łamach "Vivy!".
W pewnym momencie jego źródłem dochodu przestało być wyłącznie aktorstwo. Ważną rolę odegrały występy w kampaniach reklamowych. Najwięcej pieniędzy zarobił dzięki reklamie banku, co pozwoliło mu samodzielnie decydować o swojej przyszłości. Nie traktował tego jako kompromisu, lecz jako narzędzie do zdobycia wolności. Dzięki temu mógł zrezygnować z pracy, która przestała mu odpowiadać.
- Byłoby mi trudno utrzymać się z wina. Tak naprawdę najwięcej w życiu zarobiłem, występując w reklamie banku. I wcale się tego nie wstydzę. Dzięki temu właśnie mam w życiu wolność, mogę robić to, co naprawdę lubię, decydować, jak będzie wyglądało moje życie - czytamy na łamach "Vivy!".
Marek Kondrat podkreślał w rozmowie z "Vivą!", że dorastanie w rodzinie aktorskiej nie jest łatwe. Styl życia związany z tym zawodem wpływa na bliskich. Jego zdaniem dzieci aktorów często muszą podporządkować się wyborom zawodowym rodziców. Sam doświadczył tego jako syn aktora i zauważył podobne mechanizmy w swoim życiu. To doświadczenie miało wpływ na jego podejście do wychowania własnych dzieci.
Po zakończeniu kariery aktorskiej skupił się na działalności związanej z winem. To pasja, którą rozwija od lat. Zajął się importem i sprzedażą win oraz planował życie w regionie Bordeaux, znanym z produkcji wysokiej jakości trunków. W tej działalności ważne są relacje z ludźmi i znajomość pochodzenia produktu. Nie jest to jednak główne źródło dochodu, lecz świadomy wybór stylu życia Marka Kondrata.
Po latach pracy w branży filmowej i teatralnej zdecydował się zamknąć ten etap. Nie planuje powrotu do zawodu. Marek Kondrat wielokrotnie zaznaczał, że nie chce już funkcjonować w świecie, który opiera się na ciągłej presji i intensywnych emocjach. Z wiekiem zmieniło się jego podejście do kariery i codzienności.